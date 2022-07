Vanhuys termine 17e à Paris

Un mauvais coup au départ

Dans la capitale française, le Mouscronnois s’alignait sur sa distance de prédilection: le 10 km en eau libre. En forme, il espérait réaliser un nouveau top 10. Mais un départ chaotique l’aura empêché de prendre le bon rythme. " Je me sentais bien physiquement. Je ne finis pas la course "arraché". Mais je me suis pris un sale coup dans les parties (sic) au début de course.

À cause de cela, j’ai pris du retard et j’ai toujours été mal placé. Du coup, je n’ai pu me ravitailler que lors du premier tour. Après, je n’ai plus su prendre quelque chose. J’ai essayé de grappiller quelques places durant la course. Mais je n’ai pas su rattraper le temps perdu. Il y avait une petite cassure avec le groupe des meilleurs. Je n’ai jamais su remonter. Dommage. "

Logiquement, Logan Vanhuys poursuivra sa préparation en participant au championnat de Belgique en bassin qui ont lieu fin juillet. Il prendra part aux 200m papillon et quatre nages mais aussi aux 400m nage libre.

Avec la réouverture prochaine de la piscine des Dauphins, le natif de la cité des Hurlus pourrait bien revenir dans un club qui lui a si bien réussi à l’époque. Ce qui laisse envisager une belle performance à Rome?