Louis Weyts a mis tout le monde d’accord

En effet, les attaques sont assez rares et c’est un de nos régionaux, Florian Delier, qui aura été le principal animateur d’une épreuve disputée à un rythme très élevé. Le coureur de Wasmes-A-B réalise un beau numéro pendant une vingtaine de kilomètres mais ne peut rien face à un peloton déchaîné qui revient au début des circuits locaux. " Je termine cramé, une semaine après avoir laissé beaucoup de forces sur le Critérium Européen de la Jeunesse au Luxembourg. Un peu de repos s’impose désormais avant d’aborder la dernière partie de saison ", commentait le coureur de Sprint 2000.

Une chute spectaculaire dans le final

C’est au sprint que se décide une nouvelle fois la victoire. Après une longue descente, les cinquante rescapés abordent le dernier virage à très haute vitesse. Le Flandrien Nolan Huysmans, qui avait pris l’extérieur de la route, perd l’équipe et emporte avec lui Tommy Delestrait qui semblait bien parti pour terminer sur le podium.

Louis Weyts, fraîchement sacré champion des Flandres, passe en tête à cent mètres de la ligne et conserve assez de fraîcheur pour décrocher son sixième succès de la saison. " C’était une fin de course assez tactique. Tous les prétendants à la victoire voulaient passer devant dans le dernier kilomètre et il fallait attendre le bon moment pour produire son effort ", expliquait le citoyen de Lotenhulle. Tommy Delestrait s’en sort avec des brûlures, au contraire d’Huysmans, transporté en ambulance. " J’avais les jambes pour gagner. C’est vraiment une énorme déception ", nous confiait, fâché, le coureur de Stambruges.

Dans les rangs régionaux, le bilan n’était pas mirobolant, Célian Deweerd terminant à une honorable quinzième place en regrettant que le parcours ne soit pas plus sélectif. L’Esplechinois s’alignera en Espagne cet été avec l’équipe de Parike, retenue pour disputer la Vuelta à Aragón.

Dans les rangs d’IWG-Wapi, Thibo Stocman était éliminé sur chute après avoir roulé sur un bidon lors du ravitaillement. Le club tournaisien, qui vient d’enregistrer la démission de son président Frédéric Amorison, avait par contre salué la superbe victoire d’Édouard Claisse mardi à Herbeumont, preuve que la structure régionale poursuit avec succès sa progression sur la scène nationale.