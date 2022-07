On a préfacé l’Euro des Red Flames avec Sandrine Van Herzeele: «Sortir du groupe serait déjà très bien»

À l’aube de la première rencontre, l’entraîneuse nous livre son ressenti. " Il ne faut pas se voiler la face, ce sera compliqué. On est tombé dans un groupe très relevé avec la France et l’Italie. Sur le papier, nos voisines sont largement au-dessus. L’Italie et l’Islande sont des nations plus proches au ranking mondial. J’ai vu une partie de la rencontre amicale face à l’Angleterre. On a pu constater que c’était encore difficile face aux grosses nations. Si les Flames parviennent à sortir du groupe, ce sera déjà une très belle performance. Cela commencera par une victoire dès dimanche. "

«Tessa Janice et Tine devront être en forme»

Justement débuter contre l’adversaire le plus faible en théorie, est-ce un avantage ou un désavantage?" Tout dépend du résultat , sourit Sandrine. À première vue, on pourrait dire oui. En cas de victoire, cela permet de prendre tout de suite de la confiance. Par contre, en cas de mauvaise performance, on sait déjà que ce sera très dur ensuite de se qualifier. "

Pour espérer rejoindre les quarts, la Belgique devra à tout prix compter sur des cadres en grande forme. Pour notre interlocutrice, trois sortent du lot. " Il y a forcément Tessa Wullaert dont on parle beaucoup. Personnellement, en tant que grande supportrice de Lyon, j’ai un faible pour Janice Cayman. Puis, l’air de rien, cela reste l’une des plus expérimentées du groupe vu tout ce qu’elle vit en club. Enfin, Tine De Caigny est toujours à suivre car elle est capable de faire la différence à tout moment. Ce sont nos trois armes principales. "

«Cela se développe, mais il faut du temps»

Quoi qu’il arrive de l’autre côté de la Manche, la participation de notre pays a l’une des plus grandes compétitions internationales reste un signal positif. " On avait déjà vu un réel engouement autour du foot féminin après l’Euro aux Pays-Bas. Malheureusement, on a loupé la qualification pour la Coupe du Monde. C’est un petit regret car j’ai l’impression que l’équipe ne parvient pas à passer un cap. Cela se développe mais il faut du temps. Peut-être faudra-t-il attendre les prochaines générations. Car la formation se met peu à peu en place. Par contre, on voit plusieurs Flames quitter le pays, comme Wullaert pour les Pays-Bas. C’est un mauvais signal pour le championnat belge mais cela peut-être très bon pour notre équipe.

L’autre point positif, c’est que le sport est de plus en plus médiatisé. On pourra, par exemple, suivre tous les matchs en télé ou sur Internet grâce à la RTBF. Ce n’était pas le cas avant. Cela ne peut que nous servir. " Et déclencher, qui sait de nouvelles passions.