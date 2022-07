Le SMSau Canonnier? Réponse lundi… logiquement

Et quand on parle du projet, cela concerne surtout la formation. " Certains ont fait des amalgames sur notre budget. L’équipe première ne représente qu’une petite partie. À peine 9000 euros si l’on gagne tout. C’est la formation que l’on veut mettre en place qui a un coût. Car on veut garder le plus haut niveau d’exigence possible au Futursport. Pour financer cela, on s’est basé en grande partie sur l’utilisation à bon escient du stade. Cela nous permettrait d’attirer des sponsors ou de possibles investisseurs. On pense également à différentes formules pour les supporters… Sans cela, on ne pourra pas tenir à long terme. Car il faudra chaque année réinvestir alors que nous, on veut mettre en place une structure viable. Mais le souci, c’est que l’on ne peut avancer sur rien car on n’a pas la certitude d’y être. Pour certains, ce n’est peut-être que dix ou quinze jours perdus. Mais pour nous, c’est énorme parce qu’on repart totalement à zéro. On a besoin du soutien politique pour y arriver. " Le SMS devrait logiquement avoir une réponse ce lundi.