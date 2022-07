Le week-end s’annonce chaud en Promotion!

Avant d’en découdre sur la Grand-Place de Soignies, Bassilly et Vieux-Leuze, toujours en course pour le podium final, croiseront le fer en championnat. Pour une répétition générale grandeur nature. " Nous aurons à cœur d’effacer la défaite subie au match aller , déclare Yannick Metayer, coach des "Bleus". Cette rencontre sera particulière puisque nous nous affronterons aussi en finale le lendemain. Le vainqueur de la lutte de samedi aura donc un léger ascendant psychologique. Même si, dans cette série, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et que chaque week-end comporte son lot de surprise. " Enfin complète, l’équipe de Bassilly veut croire en ses chances pour la finale dominicale. " Cela faisait des semaines que n’étions plus au complet. Pouvoir se déplacer à Soignies avec sept joueurs est donc déjà un adjuvant moral en ce qui nous concerne. Sur le papier, Ladeuze est l’équipe la plus costaude, mais beaucoup d’autres paramètres vont entrer en ligne de compte: les matches qui se jouent en sept jeux, et surtout le terrain particulier de Soignies qui devrait favoriser le jeu de volée. J’ai déjà hâte d’y être! Je suis ravi que la finale se joue sur une Grand-Place que quasiment aucun joueur ne connaît. C’est une bonne chose pour la balle pelote. "

La prudence est de mise à Ladeuze

Logiquement pointés comme favoris à la victoire finale, les "Rouges" de Ladeuze restent pourtant sur leurs gardes. Comme en témoigne Sébastien Grumiau, leur capitaine. " Avant de penser à dimanche, nous devons bien négocier la réception de Tourpes. Nous serons animés d’un esprit revanchard car, à l’aller, nous nous étions fait surprendre par les jeunes Tourpiers ". Fortement diminués par quatre blessures, reste à savoir si les Leuzois pourront rivaliser avec leurs hôtes. " L’on nous dit que des Cadets seront là, accompagnés de Sébatien Potiez. Nous verrons bien , poursuit le capitaine Ladeuzois. Nous visons les deux points, mais nous ne nous priverons pas si nous pouvons en prendre un de plus. Notre objectif sera d’arriver le plus vite possible à 13, en gardant la balle dans le jeu. " Et donc de garder un maximum d’énergie pour la finale durant laquelle Ladeuze devra d’abord se frotter à Idegem. " Les Flandriens ont une belle équipe, mais moins puissante que la nôtre à la frappe. Bien que nous ayons battu les trois autres finalistes en championnat, nous savons pertinemment que tout peut arriver sur des luttes en sept jeux. " Comme son homologue de Bassilly, la capitaine se méfie particulièrement du terrain. " La Place de Soignies est faite de petits pavés. Pas comme ceux de Bruxelles, mais quand même assez particuliers. Les rebonds seront à éviter et c’est l’équipe qui parviendra à s’y habituer le plus vite qui l’emportera. En ce qui nous concerne, il nous reste deux occasions de réussir pleinement la saison: cette finale, ainsi que le GP Hoton, qui se jouera le 15 août. " Verdict dimanche en début de soirée.