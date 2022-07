Élimination précoce pour Petit à Budapest

Au premier tour, la Tournaisienne était opposée à la Chinoise Zongying Guo. Une marche qui semblait accessible vu le peu de références de l’Asiatique. Mais au plus haut niveau de la discipline, il n’y a pas d’adversaires. Et alors qu’elle semblait bien dans sa rencontre, la native de la cité des Cinq Clochers a été sanctionnée d’un premier avertissement après deux grosses minutes de combat. Une épée de Damoclès difficile à porter pour la suite du combat car cela empêchait notre régionale de prendre plus de risques. L’adversaire en profitera pour se montrer plus offensive. Et à quelques secondes de la fin du premier round, elle placera une manœuvre d’étranglement qui bloquera Loïs Petit au sol pendant de longues secondes. Des secondes suffisantes pour obtenir un Ippon et le gain de la rencontre. Notons que la Chinoise remportera la poule avant d’être sortie en demi-finale.

Pour notre judokate régionale, la déception était forcément de mise. Mais elle peut aussi se réjouir d’avoir vécu une nouvelle expérience internationale. Et que cela ne peut être que bénéfique pour la suite de sa carrière!