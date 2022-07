Des titres LBFApour Alodie et Melvin

Florent retrouve le décathlon

Le décathlonien Florent Gets, le Péruwelzien de l’Excelsior, n’avait plus disputé de décathlon depuis août 2019. Il a participé ce dernier week-end à celui de Nieuwpoort, afin d’avoir une perf’pour être accepté au championnat national les 20 et 21 août prochains. Florent s’est imposé sur sept des dix épreuves: au poids, au disque, au javelot, en hauteur, à la perche, et aux 400 et 1500 m.

Ses perf’s: 100 m, 2. 12.25, 603 points; longueur, 3. 5.96, 578; poids, 1. 12.41, 63; hauteur, 1. 1.77, 602; 400 m, 1. 52.94, 684; 110 m haies, 3. 19.02, 431; disque, 1. 41.81, 701; perche, 1. 3.60, 509; javelot, 1. 52.89, 631; 1500 m, 1. 4.47.63, 633 = 6.003 points.

La JSMC au meeting de Deinze

Quelques athlètes de la JSMC se sont déplacés vendredi au meeting organisé par le club de Deinze. Edgard Turpyn s’est imposé sur le 1500 m réservé aux juniors. Il y avait aussi un Tournaisien, Samuël Vermander, qui s’est imposé tant sur le 100 que sur le 200 m.

5,26 m pour Sandrine Hennart au Moha

Sandrine Hennart participait samedi au meeting du MOHA, à Obourg. Elle a remporté le concours du saut en longueur avec 5,26 m et un vent de face de 2,3 m/sec.

Simon Mazebo a remporté le 200 m, en 22.10.

Avec 12,39 m, Olivier De Geyter s’est imposé au poids. La Syllienne du club d’Ath, Alodie Van Der Meulen, a remporté le concours du disque. Tandis que sa coéquipière Mathilde Bossut a été la plus rapide sur 800 m.

Les athlètes du club local, au nombre de 56, représentaient 24% de la participation, Dour Sports (36) 16%; le CABW (11), 5%, 4% pour la Rusta (9); et 1% pour les Athois (3).