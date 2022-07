Tour 2022: Ambiance cosmopolite sur les secteurs pavés

Comme dans le Pont Gibus, par exemple, où ce n’était pas la foule danoise, mais les spectateurs attendaient depuis le milieu de journée le peloton. Barbecue portable, glacière remplie: aucun doute, la Grande Boucle traversait ce secteur pavé qui ne connaît que les tracteurs des agriculteurs locaux.

Parmi les spectateurs, les Danois jouaient les prolongations, comme Anders et Kim qui n’ont loupé aucune étape depuis Copenhague. " On vient sur les pavés pour la première fois et Magnus Cort Nielsen est encore devant, on lui porte chance! " Les Vikings suivront le Tour jusqu’à la Planche des Belles Filles avant de rentrer au pays. Ici, pas de caravane (comme sur l’ensemble des pavés) mais des Belges, Néerlandais, Norvégiens ou Ch’tis qui se côtoyaient dans une belle fête populaire.

Tous espéraient du spectacle! Et ils ont été servis, dans la plupart des secteurs où de nombreux Wallons picards avaient pris place. On ne dira pas que c’était à la hauteur du passage d’Indochine à Lille. Mais on ne compte plus les photos que l’on a vu passer de personnes de la région présentent sur les pavés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas regretté le voyage. Ils ont pu pester sur les malheurs de Jumbo-Visma et de Van Der Poel, s’émerveiller sur la facilité de Pogacar et vibrer pour la victoire de Simon Clarke qui a malheureusement pour la Wapi battu Taco Van Der Hoorn de Wanty.