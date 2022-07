La classe biberon de la Squadra vise l’Euro

Et ce boulot de longue haleine porte ses fruits. Mouscron est sans conteste le club qui joue avec les plus de gars formés au club et peut-être celui avec la plus basse moyenne d’âge. Rapidement, les jeunes engrangent du temps de jeu et cela a permis à trois pépites hurlues de taper dans l’œil des recruteurs nationaux. Dès jeudi, Vincenzo Morando, Tristan Vandenplas et Clément Merlin participeront au dernier tournoi qualificatif pour l’Euro 2022 qui aura lieu en septembre prochain en Espagne. Pour les deux premiers, la sélection était attendue. " Même si avant, je jouais pour l’équipe de France. Ce sera mon premier rassemblement avec des matchs officiels ", détaille Tristan. " Avec Tristan, on est peut-être les deux joueurs du noyau U19 qui ont le plus de temps de jeu en D1. On aura donc un rôle important à jouer. On sera des leaders prêts à pousser notre équipe ", avoue sans pression Vincenzo.

Un mano-à-mano avec l’Ukraine

Par contre, pour Clément, la sélection est une petite surprise. " Et même une immense fierté. Car je sors d’une saison plus difficile. Je suis parti étudier à Louvain. C’est donc compliqué pour moi d’être aux entraînements. J’ai dès lors reçu moins de temps de jeu et je manque de rythme. Durant toute la campagne de préparation, j’étais toujours 3egardien. Je ne m’attendais donc pas à cette sélection. J’en suis ravi. Ce sera mon premier match officiel avec la vareuse nationale. "

Partis en Moldavie mercredi, après des tests médicaux et un entraînement à Tubize mardi, les trois amis commenceront leur mini-championnat cet après-midi (14h, heure locale) face à l’équipe locale. Ensuite, ils enchaîneront vendredi face à l’Ukraine (14h) et dimanche face à Andorre (14h). " On doit terminer premier du groupe pour se qualifier. Logiquement, on est au-dessus d’Andorre et de la Moldavie. Toutefois, sur un match, tout est possible. On devra rester concentré. D’autant que ce sont des équipes plutôt axées sur le physique. On s’attend aussi à des Moldaves très motivés comme ils sont chez eux. Mais logiquement, notre plus gros adversaire, ce sera l’Ukraine. C’est même dommage que ce match ne soit pas le dernier. Cela aurait été une belle finale. "

Une belle génération

Les trois Mouscronnois partent en tout cas en confiance. " On revient d’un tournoi en Sardaigne avec la Squadra où on a gagné. Puis, en Belgique, on a une très belle génération 2002. S’il y a une année où on peut faire quelque chose, c’est maintenant. Cela fait maintenant un petit moment que notre pays ne s’est plus qualifié pour un grand tournoi. La dernière fois, ce devait être avec les générations 97 ou 98. On espère marcher dans leurs traces. "

Quoi qu’il arrive, l’expérience dans le pays de l’Est ne pourra qu’être bénéfique pour les trois. Mais aussi pour le club. " On est très fiers de faire briller les couleurs de la Squadra au niveau international. Parce que ce n’est notre club. On a tout vécu ici.

Puis, dans tous les cas, cette expérience sera bénéfique pour tout le monde. On va prendre de la bouteille là-bas. Et on reviendra plus fort pour commencer le championnat en septembre. "