Une mise en valeur à la hauteur du talent des joueurs

Un sport qui mérite effectivement d’être plus connu. Et pourtant: " Il existe depuis près de 20 ans en Belgique , explique Robin Caudron, responsable des Red Fox Bruxelles et sélectionneur de l’équipe nationale. Mais il faut reconnaître que, malgré la participation à quelques tournois internationaux, cela n’a jamais vraiment décollé. Depuis deux ans, on se bouge avec la Féma (Fédération Multisports Adaptés) afin de lui donner une seconde vie. On crée des événements ponctuels dans toute la Belgique. Comme celui-ci à Tournai. Si on pouvait avoir plus de personnes comme Axel (Rigaux), ce serait magnifique. Car son événement est vraiment au top au niveau de l’organisation. C’est grâce à de telles activités que le sport pourra continuer à se développer. À terme, on espère que nos joueurs ne devront plus s’exiler en France pour jouer. Et pour y arriver, il n’y a qu’une solution: que plus d’équipes se créent dans notre royaume. "

La journée avait effectivement un autre objectif: récolter des fonds afin d’aider l’équipe nationale à financer son prochain voyage en Suisse pour participer à un tournoi international rassemblant sept nations. Pour se faire, l’organisation avait prévu une grande tombola avec de nombreux lots venus du monde sportif (maillots…) " On n’a pas encore les comptes définitifs , reprend Axel Rigaux. On va tourner autour des 1400 euros. " Une bien belle part des 20000 euros qui ont été budgétés par la Fédération.

À tous les points de vue, la journée aura été une réussite. Au point qu’Axel Rigaux aimerait la faire devenir un événement récurrent dans le temps. " P ourquoi ne pas l’organiser une fois par an? On a eu une première discussion avec le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, il n’est pas contre. En espérant que d’autres équipes viennent se greffer au fur et à mesure ".