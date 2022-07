Leuze et Tournai prestent bien à Mons

Au classement par points, on ne trouve parmi les 10 premières que la tournaisienne Juliette Gheleyns à la 5e place pour le 100 mètres nage libre en 1.00.71 chez les 14 ans.

Pour la progression des athlètes, on trouve le CNT à la 6e position et les Espadons Leuzois à la 16e place. Le classement des clubs, on retrouve le MS-Team et Leuze a égalité à la 1replace. Tournai termine 7e.

Le CNT avait engagé 22 nageurs pour 73 départs. Seul Valentin Varvennes obtient deux médailles d’or sur les 100 mètres nage libre et papillon des 10 ans. On recense trois secondes places pour Shannah Dupont, Maélie Prioux et Valentin Varvennes et une troisième place pour Aline Leclercq. En finales des 50 et 100 mètres, on trouvait 9 nageurs du CNT!

Les Espadons de Leuze avaient inscrit 14 nageurs pour 58 départs. Cinq participants se partageaient sept premières places: trois pour Victor Delanghe sur les 100 mètres dos, nage libre et brasse chez les 8 ans, une pour Arnold Devlieger sur le 100 mètres dos en 10 ans, une pour Giulia Gheis sur le 100 mètres brasse en 8 ans, une pour Eliott Devlieger sur le 100 mètres brasse en 9 ans et une pour Arnold Lievyns sur le 100 mètres brasse en 10 ans. Giulia Gheis et Arnold Lievyns obtenaient chacun deux secondes places grâce En finale des 50 et 100 mètres, on trouvait 4 nageurs de l’ESP.

" Cette compétition finalisait la saison classique avant d’affronter les entraînements estivaux préparatoire aux championnats nationaux d’été. Celle-ci s’est bien passée. Les chronos sont corrects pour la période avec plusieurs meilleures performances pour certains nageurs qui ont su s’entraîner correctement pendant cette période d’examens. Deux jeunes issus de notre école de natation ont pu se tester pour leur 1re compétition officielle et quatre de nos élèves ont pu se hisser en finale. L’ensemble du groupe a trouvé son compte à Mons ", détaillait Fabrice Ladavid.