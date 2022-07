Toutefois, il ne faudra pas aller trop loin pour admirer le passage du peloton. Ce mercredi, les cyclistes seront en action à quelques pas de chez nous, dans le Nord. Et si vous vous rendez sur le secteur de Brillon, que les amateurs de Paris-Roubaix connaissent déjà bien, vous pourrez admirer le superbe travail de réfection qui a été réalisé par l’entreprise Descamps et son sous-traitant, les Compagnons de la Marne.

554 tonnes de pavés à replacer

Commencé en mai dernier, le chantier, estimé à 340000 euros, a été titanesque. " Il s’agissait d’une réfection totale car la route était trop abîmée , détaille Aurélien, l’un des ouvriers présents sur place. Il a d’abord fallu enlever tous les pavés à la main avant de les nettoyer. Un terrassement a été effectué. On est descendu un peu plus bas qu’avant afin de remettre une couche de sable et un autre produit afin d’éviter les imperfections et être le plus plat possible. "

Ensuite, ce sont près de 80000 pavés, pour 554 tonnes totales, qui ont été replacés à la main. " On effectue notre traçage, on installe nos pavés de chaînette pour suivre le mouvement de la route avant de couler notre béton. Ensuite, on réalise nos lignes une à une. Chaque pavé est posé à la main. Ensuite, on termine par le coulage des joints afin de rendre la route le plus solide possible pour le passage du peloton. " Selon certains, la réfection devrait tenir pendant au moins 50 ans. De quoi assurer encore l’Enfer du Nord pendant de nombreuses années.

On n’est pas les bourreaux des cyclos

Et toutes personnes qui ont déjà testé les différents secteurs de la course mythique s’accorderont pour dire qu’ils sont tout, sauf évidents à passer. Àcroire parfois que les ouvriers font exprès d’installer les pavés de cette manière. " Mais ce n’est pas le cas. On n’est pas les bourreaux des cyclos , assure Aurélien avec un sourire. Comme on reprend les pavés d’origine, on doit faire avec ce que l’on a. Certains ont gardé une forme très correcte. D’autres ont été plus usés par le passage des voitures et forme une boule. C’est alors plus difficile. "

Le peloton s’en rendra vite compte lors de cette 5eétape!