Le hockey toussote mais espère à Péruwelz - Caredda ne ferme pas la porte

Sauf qu’en coulisses, le bourgmestre, Vincent Palermo, planchait sur différents lieux d’implantation. Les pistes concernant deux d’entre eux n’ont pas abouti mais une troisième alternative semble plus concrète. Il s’agit d’un terrain appartenant à un privé et situé entre Bury et Roucourt, plus précisément en face des installations de feu Bury-Foot.

"Ce propriétaire ne verrait pas d’inconvénient à l’implantation d’un espace sportif convivial et surtout d’utilité publique , confie Vincent Palermo. Je veux dire par là qu’on pourrait y envisager non seulement du hockey mais d’autres disciplines comme du tir à l’arc et même du handi-hockey puisqu’il y aurait une dimension handisport. N’oublions pas que les clubs de football de Péruwelz et de Wiers sont également intéressés par de telles infrastructures."

Pas seulement pour le hockey

Le bourgmestre l’assure: il faut rester équitable par rapport aux différents sports de plaine. Dans un monde idéal, le hockey aurait son synthétique, le Péruwelz FC et le RFC Wiers également. Mais budgétairement parlant, l’équation s’avère trop complexe. En d’autres mots, prévoir un terrain uniquement pour le club de hockey n’est pas la solution prévue.

Jean-Philippe Régibo, conseiller communal socialiste, a mené quelques investigations. "Il faut savoir qu’un terrain synthétique pour le football ne permet pas forcément une bonne pratique du hockey. Une surface de hockey doit dans une certaine mesure rester mouillée pour que la balle avance correctement. Ce n’est donc pas tout à fait la même chose et il faut en tenir compte."

Bref, la donne n’est pas simple puisque l’objectif est de contenter tous les sportifs. "Encore une fois, nous souhaitons une infrastructure qui puisse servir à tout le monde, reprend le bourgmestre. La commune est disposée à donner un coup de pouce pour l’obtention de subsides. Il faut compter pour ces installations un million avec une subsidiation à hauteur de 65% environ. Nous attendons donc que le club se positionne."

La réalisation prendrait certainement un an et demi, voire plus. Quoi qu’il en soit, du côté du club de hockey, Frédéric Caredda ne ferme pas la porte. "Le retard pris dans la communication par la commune a mis le club en difficultés et au pied du mur et de ce fait, l’AG a décidé de dissoudre.

Maintenant, un dossier est sur la table et on avance. Des rencontres auront lieu avec le propriétaire du terrain et la fédération. J’ai relancé des gens pour évaluer la possibilité de reprendre les activités du club. Une communication en ce sens sera effectuée en direction des parents. Si leur avis est positif, le club pourrait redémarrer et garder une attache dans l’entité. Il faudra que la commune y mette aussi du sien au niveau communication, organisation et fonctionnement."

De nouveaux dirigeants pourraient donc reprendre le flambeau. Frédéric, lui, reste à disposition. "Si des personnes s’investissent, je resterai pour donner un coup de main, surtout pour le dossier des infrastructures."