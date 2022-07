Foot-fauteuil: Florian Lechantre représentera notre région en Suisse

Vincent, le papa, confirme que la passion est venue de suite. " Florian est né dans les crampons. J’étais moi-même joueur à l’époque, aussi bien en plaine qu’en salle. Quand il est arrivé la première fois sur le terrain, il m’a tout de suite dit: "C’est ça qu’il me faut". On l’a alors inscrit. Il a d’abord participé au championnat de D4 avant de monter les niveaux. Il s’éclate. "

Et notre régional ne fait pas que "s’éclater", il performe également. " J’ai rapidement été surclassé. Actuellement, je joue en Nationale 2. Quand il y a besoin, notamment pour les déplacements (NDLR: qui se font sur une bonne partie de l’Hexagone. A Brest, Nantes…) par exemple, je peux également aller en N1. "

Dans l’un des meilleurs clubs français, le jeune homme de 23 ans s’épanouit et progresse à grande vitesse. Au point d’être désormais sélectionné en équipe nationale. En août prochain, il sera donc du voyage en Suisse. " C’est une grande fierté de pouvoir représenter mon pays. Je dois avouer en plus que je ne m’y attendais plus trop parce que l’équipe nationale n’existait plus au moment où j’ai commencé. J’étais donc très heureux quand on m’a appelé pour me sélectionner. Depuis, j’ai fait quelques entraînements. On fera face à six nations. Les trois premiers auront le privilège de se qualifier pour l’Euro 2024. On verra ", détaille celui qui joue au poste d’ailier offensif (NDLR: le sport se joue à quatre avec un gardien, un défenseur et deux ailiers).

Sur l’événement, Florian ne tarissait pas d’éloges: " Je n’avais jamais connu une telle initiative. Tout est vraiment super bien organisé pour nous. On est tous fiers de pouvoir montrer ce que l’on peut faire face au public. Est-ce que je pourrai jouer à Tournai si un club se créait?Pourquoi pas? ".