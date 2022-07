Razzia tournaisienne au Pays Blanc

En bon vice-président du RTCT qu’il est, Gaëtan Quenon a montré la voie à ses ouailles en signant un joli doublé en DM4 et DM5. " Ce qui, sans jeu de mot, me fait doublement plaisir, rigole le trésorier tournaisien. Ce qui me définit? Je suis notaire mais aussi un tennisman passionné! Participer au tournoi du Pays Blanc, c’est toujours un bonheur. Jouer dans un tel cadre, avec un accueil chaleureux des différents juges-arbitres, je ne peux rien demander de mieux. "

Si ce n’est quelques victoires. " Bien sûr, tout le monde joue pour gagner… Et remporter un tableau avec Julien Hennuyez et l’autre avec Rémi De Bock, ça a vraiment une saveur particulière. Ce sont mes partenaires attitrés, mais avant tout de bons amis. Pourtant, ce que je retiens avant tout, c’est l’excellente prestation de tout le noyau dur du RTCT. S’adjuger six tableaux de doubles sur sept, après avoir déjà collectionné les titres lors du récent tournoi du Vautour, c’est la démonstration, s’il en fallait encore une, que notre club se porte très bien. "

Plus de 110 inscrits pour les simples

On l’a déjà écrit et réécrit: le RTC Tournaisien a beau être centenaire, il n’en oublie pas pour autant de vivre avec son temps. " Raison pour laquelle trois terrains de padel sortiront de terre dans quelques mois, au sacrifice d’un de nos courts de tennis. Selon moi, c’est un mal nécessaire. Comme d’autres, nous devons diversifier notre offre. Mais le RTCT est et restera un club de tennis. J’y tiens et j’y veillerai. "

Que ceux qui regrettent de ne pas être passés par le Pays Blanc la semaine dernière se rassurent: le TCPB enchaîne avec sa semaine de simples, qui rassemble en ce moment-même plus de 110 participants. Soit plus de 100 matches à faire jouer en une semaine sur deux terrains: en plus d’être les rois du bon accueil, les juges-arbitres antoiniens sont de vrais magiciens.