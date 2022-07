Huitième succès pour Victor Vico

La 35eédition du Jogging du Floc et du Souvenir s’est déroulée vendredi soir avec un envol près de la salle du cercle Chez Nous. Il faisait beau, quand quelque 397 concurrents se sont élancés pour un circuit, quand même un peu vallonné, de 11 km. Parmi ces 397 inscrits, on dénombrait 37 nouveaux (dont deux Flamands, un Français, trois de Tournai ville, plus sept de l’entité). On a enregistré 395 arrivées, ce qui n’est vraiment pas mal puisque la date correspondait aussi, pour beaucoup de gens, au départ en vacances…