Cédric Merchez revient sur son doublé européen: "En finale, je me sentais injouable"

"Pupuce" l’avait annoncé, il n’allait pas dans la Botte pour faire de la figuration. Le podium était un objectif minimum. Il aura finalement fait beaucoup mieux grâce à un niveau de jeu exemplaire. Pour preuve, il n’a perdu que deux sets sur l’ensemble du tournoi. Où il y a eu pas moins de dix rencontres! " C’est magnifique. Mais je dois reconnaître que j’ai rencontré des difficultés en huitième de finale malgré le 3-0. En quart, je loupe quatre balles de matchs et le laisse prendre un set. Mon adversaire menait 8-7 dans le suivant. Heureusement, j’ai réussi à faire la différence. S’il y avait eu une belle, cela aurait été bien plus compliqué. Car je sentais qu’il avait compris ma façon de jouer. Je n’avais plus vraiment de cartouches pour faire la différence. En demi, face à un Italien, j’ai également dû batailler énormément. On m’avait annoncé un opposant moins fort sur papier. Je me suis alors mis trop de pression. Cela m’a coûté de bêtes points. En plus, j’avais très chaud. J’ai dû m’adapter pour la finale. "

«Comme il y a 20 ans»

Une finale qui n’aura finalement été qu’une formalité face au Polonais, Artur Daniel. Le score en atteste: un 3-0 bien tassé avec des sets à 11-6, 11-4 et 11-5. Et pour cause, les supporters adverses avaient réveillé la bête de compétiteur qui sommeille au fond du Tournaisien. " Ils disaient à tout le monde que j’étais battu d’avance. Que je n’aurai aucune chance. C’est revenu jusqu’à mes oreilles. Je n’ai pas répondu à ces provocations. Mais au fond de moi, je me sentais plus motivé que jamais. D’autant que je suis monté en puissance tout au long du tournoi. En finale, j’ai tout simplement livré mon meilleur match. Je me sentais tout simplement intouchable. J’avais cette impression que rien ne pouvait m’arriver. Cela a été une exécution. À peu de chose près, j’aurai même pu claquer un triple 11-0.

J’ai eu l’impression d’être remonté une vingtaine d’années en arrière. Quand j’étais top 10 belge et que je battais Samsonov, le numéro 1 mondial de l’époque. Je suis vraiment très heureux du niveau que j’ai affiché durant la semaine. "

La passe de trois en 2023?

Car en double, avec le Slovaque Tadej Vodusek, le Tournaisien a également brillé en décrochant le bronze (NDLR: à Budapest, il avait obtenu l’argent avec son traditionnel partenaire). Sa participation n’était pourtant pas prévue. " J’ai reçu un message la veille du 1ermatch pour me dire que je jouais à 14h. Dans ma tête, je pensais que c’était en simple. C’est en arrivant à la salle que j’ai appris que je jouais en double également. Au départ, je pensais que mon coéquipier m’avait inscrit. Puis, j’ai appris que la Fédération pouvait nous donner un partenaire d’office. Tadej me connaissait. J’avais joué contre lui lors d’un Open il y a une vingtaine d’années. Même si on ne se connaissait pas sur le terrain, on a effectué un joli parcours. On est malheureusement éliminé en demi parce qu’il rate quelques balles. Mais c’est comme cela. "

Ce ne sera finalement que partie remise car Cédric Merchez s’inscrira très rapidement pour la prochaine édition du tournoi européen. " Avec le Covid, les championnats vont s’enchaîner. Ce sera déjà l’été prochain en Norvège afin de rattraper le retard. On va essayer d’aller chercher un 3etitre. Mais je garderai la même méthode: prendre match par match. "

Par contre, le natif de la cité des Cinq Clochers n’ira certainement pas au Mondial. " Car c’est en janvier prochain à Oman. C’est loin donc je prends le temps de la réflexion. "