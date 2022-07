Ogy se replace pour le top 8, Isières déroule - Thieulain a rapidement digéré

Ce succès (9-13), Ogy le doit surtout à un trio de frappe en grande forme. " Le deux Maxime, Ghislain et Daubechies et Mathias Goossens ont été très réguliers. Je pense même que le dernier n’a rien loupé. Devant, on a eu un peu moins de choses à réaliser. Mais en général, on a effectué une très belle lutte. On a bien joué entre les lignes, aussi bien à la frappe qu’au tamis. En face, Acoz a commis quelques erreurs. Mais ils n’ont pas du tout été mauvais. "

Grâce à ces deux unités, Ogy revient à… deux points de Wieze, actuel 8e. " Ce sera notre prochain adversaire avant Hamme-Zogge. On joue deux fois de suite à la maison. Si on veut accrocher les play-off, on devra gagner les deux fois. Surtout chez nous. On sait qu’on a les qualités pour le faire. Ànous de trouver la régularité. "

«Finir dans les six premiers»

En déplacement à Wieze, Isières a mis quelques minutes à rentrer dans sa rencontre. " On a été rapidement mené 3-0 , détaille Jonas Scarcez. Heureusement, on a su avoir la bonne réaction. On a de suite recollé à 3 partout. Ensuite, cela a été partagé jusqu’à l’armure. Chacun prenait un jeu à l’autre et inversement. Mais on parvient toutefois à passer à 6-7. "

Et à la sortie des vestiaires, la Fraternelle prendra totalement le dessus sur son adversaire. " On a déroulé en seconde. Wieze a eu un petit coup de moins bien alors qu’on s’est montré très régulier. D’un coup, on a beaucoup mieux joué entre les lignes et cela a payé. On n’a plus concédé qu’un seul jeu. " Score final: 7-13.

À huit rencontres de la fin, les Athois ne devraient plus s’inquiéter pour la qualification aux play-off. Surtout vu la forme affichée ces dernières semaines. " La déception de ne pas se qualifier pour Bruxelles est passée. De toute façon, il faut être honnête, on ne méritait pas du tout d’y être vu le niveau affiché durant le premier tour. Cela se passe bien mieux maintenant. Le but est de finir le plus haut possible afin d’éviter les gros morceaux lors des play-off. La 3eplace n’est pas loin. Si on peut y aller, on n’hésitera pas. "

Avant de fêter pleinement la victoire, le grand milieu a eu un petit mot sur le derby de la semaine prochaine à Thieulain. " On l’entamera sans pression. Chez nous, on aura l’envie de faire quelque chose de bien. Mais arracher un point sera le principal. "

Thieulain était le seul club régional de Nationale 1 à connaître un "double week-end". Les hommes de Geert Vandervelden jouaient effectivement la finale du tournoi de Mont-Gauthier samedi après-midi. Au complet, les Canaris sont facilement venus à bout d’Acoz sur la marque de 4-7. Dans l’autre demi, Maubeuge prenait la mesure de Senzeilles (N3) sur le score de 2-7. Les deux représentants de N1 se retrouvaient donc en finale comme attendu. Le Wolfpack espérait bien remporter un deuxième tournoi après celui d’Isières. Mais c’était sans compter sur les frères Cassart en grande forme ce samedi qui ont pu faire la différence pour leurs couleurs.

Toutefois, Tanguy Metayer et les siens n’avaient pas le choix. Ils devaient rapidement passer outre la déception et se relancer de suite face à Hamme-Zogge. La seule équipe à les avoir battus depuis l’entame de la saison.

Mais cette fois, les Leuzois n’ont laissé aucune chance à leur adversaire. Ils prennent une nouvelle fois trois unités (13-3). Une victoire nette et sans bavure qui leur permet de garder deux unités d’avance sur Kerksken qui a, lui, battu Baasrode (13-2).

À une semaine du derby face à Isières, les Canaris sont en pleine bourre.