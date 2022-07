Œudeghien et Blicquy si proches du but

Dimanche, Oeudeghien et Blicquy nous ont offert des thrillers dignes des meilleures créations d’Alfred Hitchcock. Malheureusement, nos deux représentants se sont inclinés sur le même score (12-13).

Encore le même scénario

La déception semblait plus importante pour le Saint-Lambert qui accueillait un candidat direct pour le maintien, Saint-Servais. " Ils ont été très forts au rechas en première armure. On a été menés 0-5. C’était 3-7 à l’armure , expliquait Corentin Szlapa. En deuxième, on a été meilleur à la frappe. Cela nous a permis de revenir à 8 partout avant de prendre l’avance jusqu’à 12-10. Malheureusement, on n’a pas su terminer la lutte. On a une fois été cloué au tamis, puis une fois au rectangle… À 12-12, on a livré une fois dehors, on a subi deux balles outres avant de louper une chasse… C’est un peu le scénario de notre saison. On a eu des opportunités dans beaucoup de luttes. Mais on n’est pas assez régulier. "

Du côté d’Œudeghien, qui affrontait Ninove, on regrettait le manque de rigueur par tranches de lutte. " On a trop joué en dents de scie , avoue le capitaine, Érice Breemels. Pourtant, on a réussi à passer devant à 10-8. On a été menés 11-12 avant d’égaliser. Malheureusement, on a mal préparé ce dernier jeu et on le paie cash. "

Avant la rencontre, les Verts auraient signé pour ce point. Mais vu le scénario, la déception était bien présente. " On n’avait que trois joueurs du noyau A. Et encore, Max Rochart a joué sur une jambe. Merci à Duwelz et Bouquenneau qui sont venus nous aider. Dans ces circonstances, on peut dire que l’objectif est parfaitement rempli. Mais quand on passe si proche, c’est toujours décevant. D’autant que c’était la ducasse du village et qu’il y avait beaucoup de monde autour du terrain. Mais bon, on passera rapidement au-dessus. On accueille Planois la semaine prochaine pour repartir du bon pied. On va tenter de prendre le plus de points d’ici la fin de saison. Sans pression. "