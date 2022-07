Les choses se compliquent pour Hoves!

Le week-end fût également compliqué pour Vaudignies. Opposés à Steenkerque et Galmaarden, Thomas Delabascule et les siens n’ont pris qu’un petit point. " Nous n’avons pas eu notre mot à dire face à Steenkerque , explique Thomas. Les locaux étaient tout bonnement intouchables à la frappe. Contre Galmaarden, nous avons été victimes de notre entame de match catastrophique. Menés 0-5 et 1-6, il a fallu s’arracher pour revenir à la hauteur des Flandriens. Il y avait la place pour l’emporter, mais nous manquons encore trop souvent d’adresse dans les petits coups importants. " Blessé au tendon d’Achille, le nom de Delabascule vient s’ajouter dans une infirmerie qui affiche quasiment complet! " Cela devient compliqué d’aligner une équipe qui tient la route chaque week-end, mais la combativité est là. " Pour terminer, notons la défaite d’Ollignies, en déplacement à Montroeul. " Pour moi, le tournant du match se joue à 2-4, 40à2 , déclare Eddy Burgue. Au lieu de faire le break, nous remettons les locaux en piste. Au lieu de mener 5-7 à l’armure, nous aurions pu avoir un écart plus important. " D’autant plus qu’à la sortie des vestiaires, les "Sardines" furent mises en boîte pour des "Verts" revigorés. De 5-7, le score passa à 11-7! " Nous commettons trop d’erreurs au tamis et notre frappe s’est mise à tousser. À 12-10, nous pensions pouvoir les faire douter, mais il n’en fut rien. "