Le cannibale Ermakov avait très faim à Orroir

Il y avait du haut niveau samedi à l’Enclus où 64 juniors étaient au départ de l’épreuve organisée par le braquet d’Orroir. Si la course est d’abord animée par une attaque du duo composé du Flandrien Galle et du Russe Shtin, tout rentre dans l’ordre peut avant la mi-course. L’équipe Cannibal, qui réunit des coureurs de différentes nationalités, est bien décidée à remporter la victoire. Après Shtin, c’est l’Australien Oscar Chamberlain qui passe à l’attaque. Seul le Flandrien Kobe Vandenhende parvient à prendre sa roue. Le duo creuse l’écart mais un autre membre du Team Cannibal, le Russe Roman Ermakov, contre-attaque et revient sur l’échappée. Derrière, Laurens Plancke sort encore du peloton sans pouvoir espérer mieux que la quatrième place alors que le talentueux Maxence Place complétera le top 5. " J’ai été handicapé par un problème de chaîne et j’ai perdu plus d’une minute en voulant la remettre correctement. J’ai chassé pendant quinze bornes et le bon coup était parti quand je suis rentré au peloton. Dommage car j’espérais réussir quelque chose sur ce superbe circuit avant de me préparer pour le prochain championnat d’Europe ", expliquait le coureur de Sprint 2000 qui aurait bien aimé voir l’épreuve un peu plus longue que les 72 kilomètres au programme.