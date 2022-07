Un bon mois après la faillite de l’Excel Mouscron, où en sont les joueurs?

Alors que le mercato vient de débuter, on a réalisé un premier bilan sur les transferts. Avec une première constatation: tout le monde n’est pas logé à la même enseigne dans sa recherche.

Les gardiens

Promu premier gardien après un interlude de trois matchs plus que réussi, Nick Gillekens a pu se mettre en avant durant tout le reste de la saison. Il fut l’un des meilleurs gardiens de D1B et ce ne fut pas un hasard s’il a été le premier à retrouver de l’embauche. En fin de contrat, il a rapidement signé chez le montant, Westerlo. Il devra faire face à la concurrence de Sinan Bolat.

Parfait Mandanda a confirmé qu’il avait plusieurs contacts. Aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. Le frère de Steve ne semble pas inquiet pour la suite de sa carrière.

Impressionnant lors de sa montée à Waasland, Martin Delavallée a frappé dans l’œil de plusieurs clubs de l’élite. Il a finalement choisi le projet de Charleroi où il sera en concurrence pour défendre les filets de la Nationale 1 des Carolos.

Les défenseurs

Alors qu’il fut l’un des meilleurs joueurs hurlus de la saison, Éric Bocat a pris le temps pour choisir son nouveau club. Il vient de signer à Saint-Trond où il était en test depuis plusieurs semaines.

Personnalité emblématique du REM, Dimitri Mohamed s’entraîne individuellement afin de tenir la forme en attendant une possibilité. Rappelons que la saison dernière, il n’avait pas reçu d’autres véritables offres que celle de Mouscron.

Jérémy Taravel est en négociation avec les U23 d’Anderlecht depuis que Guillaume Gillet a mis un terme à sa carrière. Son nom est également cité à Seraing.

El-Hadji Gueye a le malheur de ne pas avoir su se montrer la saison dernière à cause de sa grave blessure au genou. Il a toutefois obtenu un test à Dunkerque qui vient de descendre en N1.

Manu Angiulli a différents contacts. Les portes belges ne sont pas définitivement fermées. Il est également en pourparlers avec un club des Émirats Arabes Unis. À suivre.

S’il n’a pas porté le maillot de l’Excel cette saison en match officiel, Loris Henry a rebondi chez les U23 de La Gantoise.

Fred Duplus a été cité avec insistance pour prendre une place dans l’effectif U23 du Standard.

Ismaël Sow, quant à lui, est retourné à Bordeaux.

Les milieux

Capitaine courage, autant sur qu’en dehors de la pelouse, Christophe Lepoint a obtenu une superbe récompense en retrouvant la D1. Ce sera du côté de Seraing auprès de José Jeunechamps.

Marko Bakic profite actuellement de ses congés. Le Monténégrin veut à tout prix rejoindre le plus haut niveau, en Belgique ou ailleurs, afin de retrouver l’équipe nationale.

Jason Bourdouxhe a également retrouvé de l’embauche. Du côté de Rupel Boom, en Nationale 1.

De son côté, William Simba rebondit en rejoignant le Club Nxt, la structure U23 du club de Bruges.

Cristophe Diandy était cité du côté de Charleroi afin de rejoindre les U23.

Calvin Dekuyper et Olivier Myny sont toujours en recherche.

Les offensifs

Dans l’effectif à 17 reprises, Mathéo Vroman a signé avec la RAALLa Louvière, récent montant de N1. Une structure ambitieuse qui pourrait bien convenir à l’ailier.

On reste chez les jeunes avec Baba Dioné qui s’est engagé au Lokomotiv Plodiv, en Bulgarie. Après quelques années de galère, le jeune joueur espère se relancer.

Prometteur sur ses quelques apparitions, Matis Laloux a des touches avec Seraing. Il a également été approché par des clubs de Nationale 1. Il réfléchit au meilleur projet.

En vue après une période plus difficile, Joachim Carcela a pu montrer ses qualités. Auteur de cinq buts, il a tapé dans l’œil de Deinze. Un club qui ne cache pas ses ambitions de montée.

À l’Excel, Clément Tainmont a pu se relancer après une année blanche. Mais malgré sa très bonne saison, l’ailier est en " galère. Je reprends les entraînements lundi dans un club proche de chez moi pour garder la forme. " Le Français avait été cité à Valenciennes. " J’avais essayé par mes moyens. Mais cela n’a pas fonctionné. Les effectifs sont formés à plus de moitié de jeunes. Des profils comme moi n’intéresse plus… " Pourtant, à Mouscron, l’ancien Malinwa a montré une mentalité irréprochable. Il était un exemple pour les jeunes de par sa volonté et son travail au quotidien. Dans un monde du football de plus en plus bling bling, un profil comme celui du Français semble obligatoire dans un vestiaire. Mais tout le monde ne semble plus le penser…

Le nom de Teddy Chevalier avait aussi été cité à Valenciennes. Mais cela ne s’est pas conclu. Le buteur profite de vacances avant de lancer sa recherche.

On n’a pas eu de retour de pistes pour Bison Gnohéré . Mais il faut reconnaître que ses statistiques ne parlent pas pour lui.

Enfin, contrairement à ce que dit Transfermark, Virgiliu Postolachi n’a pas retrouvé de club en Roumanie. " J’ai quelques touches mais rien de concret. J’attends de voir. Le mercato ne fait que commencer et dure jusqu’en août. "