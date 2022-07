José Jeunechamps, dont on peut une nouvelle fois vanter la qualité du travail effectué au Canonnier, a pu se relancer dans une nouvelle mission: reconstruire, à Seraing, un groupe capable d’assurer le maintien en Pro League.

Pieter-Jan Sabbe reste toujours l’entraîneur des gardiens des U19 belges. Il poursuit également sa licence pro en attendant un nouveau projet après des passages à Anvers, au Cercle, à Lokeren et chez les Hurlus.

À des niveaux divers, Olivier Croes, Philippe Saint-Jean et Albert Semedo ont accepté de prendre part au nouveau projet du foot hurlu et du Futuro: le Stade Mouscronnois Squadra.

Un projet auquel n’a pu répondre Jean-Claude Massano, qui avait été nommé T2 lors du retour de José Jeunechamps. " Car je n’ai pas encore pu refermer la blessure liée à la disparition de l’Excel , reconnaît sans honte celui qui a rejoint le Futurosport il y a une décennie. Cette faillite, cela reste un traumatisme trop profond. Et je suis incapable de me remotiver maintenant pour un projet à Mouscron. On a tant donné durant la saison pour assurer le maintien du club au niveau professionnel. En ramenant de la discipline et une méthode qui a plu au groupe. Tout le monde a fait les efforts nécessaires. Et malheureusement, tout a été réduit à néant à cause de la faillite… C’est encore trop difficile. J’ai même eu des difficultés à encore parler de foot pendant quelques semaines. " Pas étonnant pour un homme qui a touché son rêve du bout des doigts avant de le voir brisé…

Mais la passion est revenue. Mais aussi la raison d’un sens. " Je suis père de famille. Je suis sans salaire depuis plusieurs mois. J’ai donc deux possibilités: soit je retourne dans le secteur social pour lequel je suis formé, soit je reste dans le foot. C’est l’option que je privilégie pour l’instant. "

Quelques contacts

Depuis la faillite, le coach-adjoint a eu quelques opportunités. Mais il cherche encore le meilleur projet. " José Jeunechamps a beaucoup apprécié mon travail. S’il avait signé à Lausanne, il me prenait comme T2. Ce n’était malheureusement pas possible à Seraing.

Marcin Siebert, que je connais depuis quelques années, avait continué à suivre mon évolution. Il m’a proposé de le suivre en D2 luxembourgeoise, à Rumelange. Mais la décision devait être prise en quelques jours. C’était impossible avec un possible déménagement. Mais je remercie le coach d’avoir pensé à moi. On m’a également proposé les U19 nationaux de Dunkerque mais j’aimerais rester dans le monde des adultes. Enfin, Bertrand Lovergne, de Foot Détection, pense à moi pour être directeur technique d’une académie de l’Espanyol Barcelone qu’il aimerait ouvrir à Mouscron. "

Le Hurlu a également eu un premier contact avec Mandel United. Il est également en pourparlers plus poussés avec La Louvière-Centre, récent descendant de Nationale 1. " Ce qui est plaisant, c’est que j’ai été contacté à plusieurs reprises alors que je n’ai officiellement remis de CV. Je cherche aussi bien comme T2 que T1. Tout dépend du projet. J’espère trouver celui qui me permettra d’allier à la fois le sportif et le privé. "