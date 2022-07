L’ambition, elle était bien présente au début de la compétition. Fort de son titre décroché à Budapest en 2019, le Tournaisien espérait secrètement doubler son titre. Même s’il savait que la tâche serait difficile. " J’ai forcément vieilli durant ces trois années. Puis ils ont changé les catégories. C’est 40-45 ans maintenant. Cela veut dire que celui que j’ai battu en finale il y a trois ans, je n’aurai pas pu le rencontrer car il en avait 47. Je suis désormais l’un des plus vieux. Puis, je n’oublie pas qu’à Budapest, j’ai failli me faire sortir lors du 2etour. Je l’ai remporté 3-1 mais c’était chaud. Je dois donc prendre point par point, set par set et match par match. Sans stress. Cela m’a bien réussi il y a quatre ans. "

Que deux sets laissés!

Une méthode qui a parfaitement fonctionné pour Pupuce! Dans la Botte, il n’a laissé que des miettes à ses adversaires afin de doubler son titre chez les vétérans 40. Sur 10 rencontres, il n’a lâché que deux sets! Impressionnant! En finale, face au Polonais Artur Daniel, il a été net et sans bavure: 3-0. Le score des sets: 11-6, 11-4, 11-5. Injouable!

Notons que l’affilié de la Palette Bon-Secours était finalement en double également. Sur place, il a pu s’allier avec le Slovaque, Tadej Vodusek. Et notre régional est passé très proche du doublé. Malheureusement, la belle aventure s’est arrêtée en demi-finale face à une paire tchèque, Ivan Karabek et Jiri Graf (2-3) dont un 9-11 dans le set décisif.

Le Tournaisien étant sur la route du retour ce dimanche, nous vous proposerons ses réactions dans une prochaine édition.