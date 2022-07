On débute par Ogy (10e) qui aura fort à faire en se déplaçant chez le 3e, Acoz. Il sera difficile d’aller chercher la victoire face à l’une des belles surprises de la saison. Mais pour les Lessinois, l’obligation de prendre des points est bien présente s’ils veulent continuer à viser les play off. Il faudra voir comment Julien Masure et ses coéquipiers vont se relever après la correction reçue dans le derby face à Isières (13-3).

Isières veut se rapprocher du Top 4

Et dans cette course au Top 8, Ogy pourrait justement recevoir un coup de main de la Fraternelle lors de cette 14ejournée. Les hommes de Claude Leleux (6e) se déplacent à Wieze (8e). Après un début de saison où la constance a manqué, les Athois sont en pleine bourre pour l’instant. La déception d’avoir loupé la Grand-Place de Bruxelles semble passée. Et Wieze pourrait bien en faire les frais.

Enfin, Thieulain, toujours leader, aura certainement un petit sentiment de revanche lors de la réception d’Hamme-Zogge. Pour rappel, les promus sont les seuls à avoir battu les Canaris depuis l’entame de la saison. C’était l’une des grosses surprises du championnat jusqu’à maintenant. On se doute que Tanguy Metayer et ses troupes voudront prouver qu’il ne s’agissait que d’un petit accident de parcours.