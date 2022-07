N2: Maxime Defossez a trouvé son rythme à Oeudeghien

Les blessures, c’est un mal qui frappe durement l’effectif depuis l’entame. Elles expliquent notamment le début de championnat plus compliqué. " J’ai été touché d’entrée. Ensuite, c’est notre capitaine, Éric Breemels, qui a souffert de la cheville. C’est bien simple, on n’a jamais su aligner trois fois de suite le même cinq. On a tous été obligé de jouer à des postes qui ne sont pas les nôtres. Dans ces conditions, c’est forcément difficile d’avoir des automatismes. Cela explique notamment notre début de saison plus compliqué. Je pense notamment à la correction reçue contre Sirault (2-13). C’est dommage car on perd de suite le point bonus pris à Biévène. C’est un peu le regret de la saison. "

«La N1, c’est un rêve»

Mais depuis, les "Verts" ont repris du poil de la bête et sont déjà quasiment assurés de participer aux play-off. " On a su prendre les points contre les concurrents directs. On peut désormais jouer sans pression et viser la meilleure place possible avant les play off.

Pendant quelques semaines, on a aussi pu compter sur Martin Delavallée durant quelques semaines. Rien que grâce à sa livrée, il nous a permis de prendre quelques jeux. C’est dommage de le perdre. Mais on comprend tout à fait qu’il privilégie sa carrière de footballeu r (NDLR: Pour rappel, l’ancien Hurlu a signé au Sporting de Charleroi). On sera les premiers à aller l’encourager lors d’une prochaine rencontre. "

À l’image de son équipe, Maxime a dû trouver son rythme de croisière. " Il m’a fallu un petit temps d’adaptation. C’est logique car je venais de N3. Les frappes sont différentes. Elles sont plus puissantes (ou mieux placées) que ce que j’ai connu avant. Il a fallu que je m’y habitue. Mais je me sens beaucoup plus régulier désormais. C’est un peu à l’image de l’équipe. "

À 20 ans seulement, celui qui peut jouer aussi bien foncier que grand milieu possède encore une belle marge de progression. À terme, il pourra viser le plus haut niveau. " J’ai déjà eu quelques contacts cette saison avec des clubs de Nationale 1. Mais, pour l’instant, j’ai préféré décliner. J’ai déjà resigné avec Œudeghien pour la saison 2023. Cela me permettra de continuer à prendre de l’expérience avant de faire le gros saut. Je suis jeune et j’ai besoin de jouer. Je n’en étais pas encore assuré à l’étage supérieur. Mais il est certain que ce sera un objectif pour plus tard. "

Il s’en doutait un peu vu le remaniement quasi complet de son effectif. Toutefois, Blicquy ne s’attendait peut-être pas à vivre une saison aussi difficile en N2. Mais, malgré la situation difficile pour eux, les joueurs du Saint-Lambert n’ont pas baissé les bras. Pour le prouver, il suffit de se souvenir de la bonne unité prise il y a une semaine contre Brussegem (6e). Malgré tout, les Leuzois comptent déjà huit unités de retard sur les premières places qui permettent de se sauver. Dimanche, ils joueront même l’une de leurs dernières chances en recevant Saint-Servais (9e). Les trois points semblent obligatoires pour garder un mince espoir.

À l’autre bout du tableau, Tourpes continue à impressionner. Les troupes de Sébastien Potiez n’ont été vaincues qu’à une reprise cette saison. Face à Kastel, ils voudront continuer leur belle série, dans une lutte qui semble à leur portée. Attention, c’est la seule rencontre qui aura lieu samedi à 15h. Toutes les autres débuteront à la même heure. Mais le lendemain!