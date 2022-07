Matthieu Delbauf est déçu et heureux à la fois - Mattéo VDK doit faire face à une belle concurrence

Malgré une bonne vitesse

Lors des manches qualificatives, le pilote confirme sa bonne forme en signant deux fois la deuxième place. Mais la première dans sa catégorie, en Seniors Cup. " J’étais satisfait de mes chronos. Même s’il était jouable d’aller chercher le leader. Cela s’est joué vraiment de peu. Dommage car j’espérais partir en pole pour la finale. "

Une finale qui aura été assez chaotique. " Il y a eu pas mal de grabuges. Notamment à cause de la "crasse" présente sur la piste. J’ai été pris dans plusieurs accrochages… Avec le recul, je me rends compte que j’ai été trop gentil sur plusieurs situations. Je manquais tout simplement de hargne. Il y avait pas mal de fatigue car je donne un coup de main à mon team les autres jours afin d’aider les jeunes. C’est quelque chose que je devrais régler lors des prochaines courses. Malgré ma deuxième place sur la ligne, et les bons temps signés dont le 2eau tour sur l’ensemble de la course, je termine huitième. "

Comme si cela ne suffisait pas, notre volant régional subira en prime une pénalité pour un pare-chocs détaché. " Ce qui me fait tomber en 17e position. Et en 6een Seniors Cup. C’est râlant car la vitesse affichée durant le week-end démontrait que j’aurai pu jouer la victoire jusqu’au bout. Il y a donc pas mal de déception. Mais en même temps, je me dis qu’il n’y a rien de mal fait. Je suis toujours 2ede ma catégorie au général. Rien n’est fini pour la victoire finale. Je reviendrai plus fort pour la prochaine course en août. "

Comme c’est chaque fois le cas depuis le début de saison, la catégorie X30 Senior, où est engagé Mattéo Van de Kerchove, était la plus fournie avec plus de 80 pilotes! Il faut donc se montrer presque parfait pour espérer rejoindre la finale A qui rassemble les 36 meilleurs.

Toutefois, c’est sans pression que le Kainois se déplaçait à Genk. " Car je connais très peu le circuit. Je n’y avais presque jamais roulé. Malheureusement, à cause des bouchons sur la route, j’ai loupé les essais de jeudi… Cela m’aurait pourtant bien servi pour roder mes moteurs et travailler mon pilotage. "

On ne saura jamais si cela a eu une conséquence directe mais l’adolescent n’a pu trouver son meilleur rythme lors des manches qualificatives qu’il terminera régulièrement au-dessus de la 20eplace. " Il a fallu attendre la 5eet dernière manche pour que je retrouve mes sensations. Après être parti 22e, j’ai réussi à remonter de six places. Malheureusement, ce fut insuffisant pour rejoindre la finale A. "

Lors de la finale B, le pilote démarre assez loin sur la grille, en 17e place. " Mais je réalise un mauvais départ et suis pris dans quelques bousculades, je perds sept positions dès le 2etour! Je sais clairement que je ne suis pas à ma place et j’ai donc entamé ma remontée. Je parviens à passer le drapeau à damier à la 15eposition. C’est dommage car avec quelques tours de plus, j’aurai pu aller chercher un top 10. "

Place désormais à quelques semaines de repos pour profiter du soleil. La suite du programme pour Mattéo Van de Kerchove, ce sera du 18 au 20 août, à nouveau à Genk, pour la suite des IAMESeries Benelux. La semaine suivante, il participera à sa deuxième course européenne.