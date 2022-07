Mouscron: Mandel au Canonnier? Cela négocie encore actuellement

«Pas encore assez concret»

Mais une semaine après la présentation du "SMS", une question reste ouverte: l’équipe première jouera-t-elle au Canonnier? Lors de la conférence de presse de la semaine dernière, Brigitte Aubert avait un peu noyé le poisson au moment de répondre à cette interrogation. " C’est impossible de répondre pour l’instant. On peut envisager une semaine une équipe et une autre la semaine suivante ", détaillait la bourgmestre avec un petit sourire. Elle ajoutait également que des négociations étaient en cours avec un autre projet. Sept jours plus tard, elle nous a confirmé que c’était toujours en tractation. " C’est surtout Guy Brutsaert qui a les contacts. Mais à ce jour, ce n’est pas encore assez concret pour dire si cela se fera ou non. Les négociations se poursuivent. "

Des coaches mouscronnois contactés

Ce projet, c’est bien celui de Mandel United (N1). Dans la presse flamande (NDLR: dans Het Nieuwsblad), on pouvait lire que les tractations étaient toujours en cours pour une reprise du club car Strive, le propriétaire majoritaire, ne donne plus vraiment de nouvelles. L’arrivée d’investisseurs allemands est envisagée par un média mais démentie par Paul Seynaeve dans un autre. Certaines sources parlent également de financiers plus exotiques, avec Dubaï voire Singapour. À ce jour, rien n’est signé car les propriétaires minoritaires veulent recevoir des garanties financières. Et cela explique pourquoi on n’en sait pas vraiment plus pour une venue au Canonnier. Toutefois, dans l’article paru chez nos confrères, on pouvait lire qu’une " venue à Mouscron pourrait se faire dans un an. "

Rappelons que Mbo Mpenza reste proche du projet. L’ancien Diable Rouge pourrait prendre une fonction au niveau sportif. En coulisses, il a déjà pris des contacts avec certains joueurs mais aussi entraîneurs. Jean-Claude Massano, ancien T2 de l’Excel, a notamment été appelé. C’est également le cas d’autres coaches du Futurosport. Affaire à suivre!