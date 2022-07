FC St Jean

Coachs: Michaël Dutrieux et Benjamin Legat (1re saison). Arrivées: Quentin Allard, Jérôme Leclercq, Jordan Dropsy, Nicolas Decruyenare, Flavio Tonitto, Jordan Petit, Jordan Devolder et Mickaël Lemaître (Wez), Nicolas Hellin (Obigies), Jérôme Leclercq (Anvaing), Gianni Tonitto et Thibaut Cuvelie (Leuze), Marc Kurunzi (Péruwelz), Raphaël Robache (Taintignies), Anthony Renard (Obigies).

RA Leuze-Lignette

Coach: Jonathan Delvaux (1re saison). Arrivées: Thibaut Martel (RUS Tournai), Miguel Dewaeghter (Chièvres), Antoine Holvoet (Wez), Lucas Petit (France), Jimmy Cabron et Kevin Ghyssens (Chièvres), Corentin Ghyssens (Wodecq), Dylan Colin (Escanaffles), Thibaut Lasalle et Jonathan Rapaille (Wodecq). Départs: Benjamin Masson et Erwin Ostyn (Thumaide), Robby Buse (Anvaing), Sébastien Cuignez (arrêt).

FC Rumes

Coach: Sébastien Dangleterre (5e saison). Arrivées: Florian Lefebvre (Rongy), Jason Simon (Béclers), Guillaume Delrue (Esplechin), Constant Duprez (RUS Tournai), Sébastien Lefebvre (Obigies). Départs: Guillaume Dufrennes et Vincent Detournay (arrêt), Marc Dehouck (Beuvry-la-Forêt)

RAS Risquons-Tout

Coach: Anthony Lefebvre (11e saison). Arrivées: Bruno Ros, Frédéric Fleurman et Michaël Llopis-Iborra (Hérinnes), Jessy Desloover (Moen), James Herssens (Bellegem), Clément Deffenain (Templeuve), Jordan Dry (Hérinnes).

Provinciale 4B

FC Brunehaut

Coach: Vincent Williame (2e saison). Arrivées: Florian Locneux (Rongy), Ethan Vincent (Bléharies), Yannic Mahieu (FC Tournai), Corentin Coton (Rongy), Louys Cardon (Ere). Départs: Morgan Duval (arrêt), François Rondino (arrêt)

AC Barry-Carrières

Coach: Cyril Darras (3esaison). Arrivées: Johnny Maton (Taintignies), Medhi Gobert (Pays-Blanc), Valentin Vandenbrouck (Wez), Seruei Blinkov (US Tournai). Départs: Kim Bousbaine (Leuze), Steve Vansteenkiste (Thumaide)

FC Houtaing

Coach: Frédéric De Vuyst (1re saison). Arrivées: Sacha Van Cauberg (Lens), Arnaud Patout et Yannick De Bock (Meslin), Alexandre Duwelz (Havinnes), Gianni Cincinnato (Vaudignies), Tanguy Senelle (Anvaing), Max Saporito et Savong Kem (Wodecq), Sébastien Luc (reprise), Colin Barbieux (reprise), Tayron Delavalée (Belœil).

CS Taintignies

Coach: Sandy Lechantre (1re saison). Arrivées: Jordan Crombez, Ludovick Pluquet et Maxence Eeckman (Wez), Ryan Comblé et Goran Comblé (RUS Tournai), Coran Coppieters, Célian Coppieters, Donovan Mahieu, Igor Jacquet, Robinson Thirionet, Romain Dewulf, Thomas Manteau et Rémy Lemaire (Esplechin), Paul Eeckhout (Havinnes), Antoine Dumont (reprise). Départs: Anthony Allard et Raphaël Robache (St Jean), Maël Ioncke, Miguel Carlier et Corentin Carlier (Escanaffles), Christopher Bulcourt (France), Maxim Le Blond (France), Alexis Dewerse (arrêt), Alan De Groote (arrêt), Noah Bavay.

Provinciale 4E

RUS Flobecq

Coach: Anthony Valentini (2esaison). Arrivées: Mallory Goudin (Chièvres), Nicolas Dumont (Escanaffles), Johnny Kuleczko (Wodecq), William Van Custem (Wodecq). Départ: Julien Gortz (Real B).

FC Wodecq

Coach: David Hallemans (1re saison). Arrivées: Jordan Plouvin, Damien Van Wynsberghe, Stijn Terache, Simon Baguet, Stéphane L. Reboud, Bastien Sanchez Diez et Thomas Godderie (Biévène), Cyprien Poulain, Corentin Choupaud et Bryan Feyaerts (Anvaing), Dawson Cornelis (Chièvres), André Nsimba (Ophasselt), Taha Khelifi (reprise). Départs: Maxime Govaerts (Lens), Sof Kem.