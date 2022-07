Coach: Bruno Zingarelli (1re saison). Arrivées: Adrien Guarrido (Pâturages), Antonino Barbarotta (Thulin), Jonathan Pottiez (Flenu), Lory Bartolotta (Thulin), Paolo Mimo (Flénu), Sylvain Lombardo (Thulin), Romain Lombardo (Thulin), Mehdi Bektaoui (Thulin), Lete Joris (Genly), Mehdishe Hassen (Thulin), Hadji Haikel (Espanola), Cambier Jarod (Hensies), Lucas Capone (Flénu). Départs: David Laurent (Thumaide), Tony Lukuamusu (arrêt), Max Cohen (arrêt), Jérémy Cuignez (arrêt).

RFCChièvres

Coach: Paul-Henri Deroubaix (1resaison). Arrivées: Orry Masson (JS Isières), Antoine Brunin (RUS Belœil), Tommy Duvivier (RAEC Mons), Gwenaël Decot et Alexandre Decot (ASC Baudour), Sheston Dubois (CS Pays Vert), Pierre-Yves Develle, Arthur Baillez et Théo Broquet (JS Meslin GM), Wilfried Dje Bi Dje (CS Lens), Fils-Lao Ehntoni Ehoulong (Tertre-Hautrage), David Uldéric Sock Bapock et Boubacar Diallo (nouvelles affiliations), Victor Ferro (FC Béclers), Thomas (Tertre-Hautrage), Assaad El Hasni (Elouges). Départs: Régis Lecocq (FC Houtaing), Nicolas Lietard (CS Pays Vert), Jimmy Cabron et Kevin Ghyssens (Leuze-Lignette), Mallory Goudin (RUS Flobecq), Dawson Cornelis (FC Wodecq), Yacine Benbouali (?), Lucas Joly (CS Lens), Benoit Hooks et Davy Scascia (FC Vacresse), Jonathan Cornille (?), Arnaud Frebutte (?).

ASVaudignies

Coach: Remy Godfrin (2e saison). Arrivées: Frankie Tchatchouang (Cameroun), Matial Marique, Arnaud Bergeret et Kevin Cornet (reprises), Joachim Cuvelier et Benjamin Noël (Belœil), Gaël De Mil (Flobecq), Simon Degroote (Neuville), Célian Hernould (Isières), Noah Duquesne (Pays Vert), Lucas Huwart (Meslin), Alexander Gross (Harchies-Bernissart). Départs: Quentin Destercq (Montignies), Michaël Cal (Jemappes), Ewen Durant (Meslin), Gianni Cicinnato (Houtaing), Hugo Cicigoi (Pays Vert), Yorick Bureau (Tertre-Hautrage), Nathan Minon (Frameries), Florentin Ronfaut (Péruwelz).

ASPommerœul-Ville

Coach: Benoît Brasseur (4e saison). Arrivées: Aldo Vullo, Erwan Leliveld, Pietro Messina, Corentin Lambert (Belœil), Sandro Ravicini (Vacresse), Medhi Bouanati (Harchies), Nicolas Manno (Wasmes) et Valère Kouatcho (Flénu). Deux joueurs devraient encore signer. Départs: Julien Thiry (Espanola), Romain Nis (Harchies), Murat Cal (Hensies), Bryan Dauverchain (arrêt), Massimiliano Latona (Suisse), Andy Budowski (arrêt), Ioan Gunal (?).

FCHarchies-Bernissart

Coach: Jean-Charles Fabrel (3e saison). Arrivées: Gilles Degallaix (Péruwelz), Valentin Lejeune (Havinnes), Alexander Gross (Vaudignies), Romain Nis (Pommerœul). Départs: Medhi Bouanati (Pommerœul).

JSMeslin-Grand Marais

Coach: Jonathan Labie (1re saison complète). Arrivées: Clément Jonckers, Corentin Sinty, Corentin Delneste (AC Anvaing), Yohan De Taeye (R Exc Bievene), Noa Cloet (CSPV Ostiches Ath), Ewen Durant et Jérémy Bonne (AS Vaudignies), Antonin Gossuin (Belœil). Départs: Dario Segala (Bievene), Thibaut Duvivier (AC Anvaing), Joel Desonniaux (JS Isieres), Yannick Debock (Houtaing), Antoine Vanquaethem (arrêt), Oscar Dupont (arrêt).