Coach: Hichem Hamdi (2esaison). Arrivées: Elyes Dahmani (Wasquehal), Adam Sialiti (Villeneuve d’Ascq), Owen Ridelle (Neuville-en-Ferrain), Anthony Delassus (Wervik). Départs: Loïc Baudry, Aurélien Dumoulin, Assim Hssaine (Pays Blanc), Tiziano Cara (Péruwelz).

RSCEscanaffles

Coach: Laurent Debeurne (2esaison) assisté par Miguel Carlier. Arrivées: Anthony Seghers (Esplechin), Jimmy Moerman (Estaimbourg), Mael Loncke, Corentin Carlier, Miguel Carlier (Taintignies), Édouard Lebrun, Arnaud Hempte (Néchin), Alexis Plancquaert, Corentin Baroux, Jerôme Rowie (Templeuve), Julien Lecomte (Squadra). Départs: Kevin Yasar (?), Wassim Triki (?), Jamil Fenzi (?), Lucas Lesaffre, Hanson Tavares (Squadra), Darell Capeche (Luingne), Nicolas Laplace (?).

RFCEllezelles

Coach: Yves Moreau (5e saison). Arrivées: Geoffrey Roeland (REAL), Tomy Flament (REAL), Alexis Vanderhost et Benjamin Flament (Isières), Brandon Rousseau (reprise), Aurélien Fleurie et Julien Brugman (Lens). Départs: Toumi Diatta et Jimmy Pot (Isières), Antoine Dath (arrêt), Thierry Dam (réserve), Bastien Verzele, Florian Vandewattyne, Arthur Debraine (arrêts).

USThumaide

Coach: Philippe Labie (4esaison). Arrivées: David Laurent, Mathieu Mulliez (Belœil), Erwin Ostyn (Leuze), Raphaël Huon (Péruwelz B), Allan Laurent et Rémy Vercouter (P4 Thumaide). Départ: Amaury Debuisseret (?).

FCBéclers

Coach: Philippe Breyne (5esaison). Arrivées: Joris Corselis (Havinnes), Tao Léger (Ere), Maxence Brackelaere (reprise), Jeffrey Pinaton (Rongy), Maxime Leman (Templeuve B), Romain Baroux (Templeuve B), Diego Delaigle (gardien, Péruwelz). Départs: Thomas Delbecq (Havinnes), Axel Rigaux (Obigies), Ludo Deplechin (arrêt), Jean-Charles Deparis (arrêt), Bruno Bled (arrêt), Antoine et Florent Leroy (?).

DRRongy

Coach: Michael Wisniewski (1resaison). Arrivées: Cyprien Poulain (Houtaing), Hugo Skiba (Saint-Amand), Tom Capelle (Pays Blanc), Thibaut Brasseur (reconduction), Arnaud Delneste (retour), Romain Brouillard (Anvaing), Clément Dupont, Guillaume Mercier, Kévin Mercier, Kévin Lacante, Kévin Nowak, Jérémy Nowak, Romain Dernoncourt, Jonathan Herlez, Randy Renard, Alexandre Poivre, Antoine Fourmy (FC Brunehaut), Charles Blervack (Templeuve), Guylian bourgeois (Havinnes), Jérôme Altruy et Noam Debaisieux (Dottignies), Erwan Chasselet (Lecelles), Kévin Dumoulin, Beukenne Remy, Benjamin Lorthioir. Départs: Corentin Fourez, Jérôme Craeye, Julien Bausier et Théo Schneider (Esplechin), Florian Lefebvre (Rumes).

Entente Velaines-Enclus

Coach: Patrick Billiet (5esaison). Arrivées: Kenny Batteur (Estaimbourg), Julien Chuin (Ere), Gauthier Delforge (Taintignies), Ayoub Essoufi (Leuze), Maroine Matmati (reprise), Henri Nguenewou (Molembaix), Antoine Vaillant (France), Amine Yousfi (France), Bourichon Steve (France). Départs: Benjamin Duhaut (Rumes).

FCBléharies

Coach: Jimmy Dubart (1resaison). Arrivées: Adrien Franquet (Wez), Tom Rouzé (Wez), Rémy Detournay (Ere), Louis Voiturier (Molenbaix), Marius Desmet (Pays Blanc). Départs: Thomas Meurant (arrêt).

Péruwelz FC B

Coach: Edwin Malice (1resaison). Arrivées: Tobias Lecocq (RAEC Mons), Tom Buffet (FC Ère), Kylian Decorné (FC Ere), Mohamed Ismael Abdul (RA Leuze Lignette), Léo Bocquillon et Mathis Plaet (groupe U19), Tiziano Cara (RFC Tournai), Aaron Decobecq, Gabin Gahitte, Bryan Warquesse, Kyllian Vanhoutte, Timéo Deplus et Florent Dubois (U19). Départs: Gilles Degallaix (Harchies-Bernissart), Thomas Depretz, Tom Piron (Wiers), Raphaël Huon (Thumaide), Marc Kurunczi (Saint-Jean), Yann Ponset (Templeuve), Samy Burniaux (études), Jean Mario Calistri (arrêt), Yoann Fairier (arrêt).

CSPays Vert B

Coach: Dimitri Van Nieuwenhove (2esaison). Arrivées: Nicolas Liétard (Chièvres), Jérôme Cherpion (Isières), Hugo Cicigoi (Vaudignies). Départs: Bryan Palinck (Isières), Yanis Bourlard (Tubize).

RFCLuingne B

Coach: David Leclercq (4esaison) assisté par Vincent Daly. Arrivées: Enzo Nolf (Herseaux), Raphaël Leroy (Herseaux), Thomas Ysembaert (Retour blessure), Louis Vandendriessche (Luingne A), Loic Derzelle (Luingne A), Achille Bataille (U19), Tom Lavens (U19), Noé Barbier (U19). Départ: Noah Louage (Luingne A).

ASC Havinnes

Coach: Christophe Seignez (2esaison) assisté par Gaëtan Deweert. Arrivées: Maxime Reignier (Havinnes), Thomas Delbecq (Béclers), Baptiste Denis (Rongy), Maxime Fernez (Wez), Louis Berte (Wez), Dino Descamps (Ere), Eros Descamps (RFC Tournai), Joachim Choquet (Estaimbourg), Melvin Seignez (Templeuve), Mateo Berte (RFC Tournai). Départs: Nicolas Cuzzucoli et Rayan Renard (Pays Blanc), Valentin Lejeune (Harchies-Bernissart), Logan Renard (Brunehaut), Corentin Delcourt (Ere), Thomas Delcourt (Biévène), Joris Corselis (Esplechin), Tom Delettre (Templeuve), Jimmy Duroisin (Havinnes P4).

RFCEsplechin

Coach: Greg Beukenne (1re saison). Arrivées: Thomas Pitot, Maxime Dingenen et Jérôme Soudan (Estaimbourg), Thomas Manteau (Taintignies), Corentin Fourez, Jérôme Craeye, Julien Bausier et Théo Schneider (Rongy), Donovan Mestagh (Ere), Tony Dubois (Molenbaix). Départs: Dassonville et Malik Attout (Ploegsteert), Jeremy Loin (Flandre), Lorenzo Croain et Guillaume Clément (Templeuve), Palmieri (Flandre), Carlier (arrêt), Marim Dumonceaux (?), Donovan Mahieux (Taintignies), Mathieu Merci (arrêt), Jérémy Defroimont (Templeuve).

RFCHérinnes

Coach: Hermann Bapes (1re saison). Arrivée: C’est la grande interrogation. Suite au titre en P4 sous les ordres de Steve Delgrange, les promus espèrent que leur nouveau coach parviendra à recruter. Guillaume Messian, Quentin Potier et Kévin Delgrange sont les seuls joueurs à avoir prolongé.

Etoilés Ere B

Coach: Thomas Vandecasteele (2esaison). Arrivées: Corentin Delcourt (Havinnes) et des jeunes du cru. Départs: Julien Chuin (Velaines), Tao Léger (Béclers), Rémy Detournay (Bléharies), Dino Descamps (Havinnes), Donovan Mestagh (Esplechin).

Stade Mouscronnois SB

Coach: Julian Depoorter (1re saison) et Albert Semedo. Arrivées: Les grandes manœuvres sont en cours. Une grande partie de l’effectif de la Squadra reste mais pas Xavier Lemmens. Le groupe sera complété par des joueurs du Futurosport.