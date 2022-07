Coach : Michaël Browaeys (4e saison). Arrivées : Thibaut Duvivier (Meslin GM), Amaury Bruyneel (Obigies), Axel Hustache (Molenbaix), Thomas Biltresse (Pays Vert). Timothy Dendauw et Noah Longoni, deux jeunes du club sont intégrés au noyau. Départs : Corentin Delneste, Corentin Sinty et Clément Jonkers (Meslin Grand Marais), Séraphin Delquignies (arrêt), Éric Desmedt (Ere), Gaëtan Thulier (Pays Vert).

Excelsior Biévène

Coach : Ronny Roelen (2esaison). Arrivées : Thomas Delcourt (Havinnes), Julien Debruxelles (Enghien), Jérémy Harmegnies, Esteban Burgue et Joachim Bufkens (Real B), Clément Vanderstichelen (Belœil), Dario Segala (Meslin Grand Marais), Mathéo Mercier (Clabecq), Alexandre Erra et Maxime Dewaele (reprise). Julien Vroman et Kylian Lepoivre sont intégrés au noyau. Départs : Arnaud Mercier (Markedal), Robin De Bocq et Tom Soudan (?), Romain Sainthuile (Isières), Thibaut Barbé (Espérance Braine), Milo Hinnens (Pays Blanc), Bassalia Sakanoko (Union Warcoing), Théo Sainthuile (Wiers), Diégo Chardon (Zuun), Yann Blairon (Real), Yohan De Taeye (Meslin Grand Marais), Florian Delvaux (Rebecq B), Nathan Vermeire et Nicolas Van Houtte (arrêt).

FCEnghien

Coach : Bernard Lenelle (2e saison). Arrivées : Charles Heymans (Ittre), Martin Leroy (Neufvilles), Gil Paternostre et Andrew Ritière (Pays Vert), Quentin Resmond (Tubize), Eljon Gocaj (Ophain). Départs : Julien Debruxelles (Biévène), Romain Seghers (Herne via Rebecq), Florian Legrain (Entente Mons Nord).

Etoilés Ere

Coach : Julien Collie (deuxième saison). Arrivées : Robin Ergo (Aalbeke), Éric Desmedt (Anvaing), Corentin Delcourt (Havinnes), Bryan Karangwa (Union Warcoing). Départs : Valentin Mulnard (Templeuve), Dino Descamps (Havinnes), Julien Chuin (Velaines), Salif Bangoura (Vlaamse Ardennen).

AC Estaimbourg

Coach : Corentin Douterlungne (2e saison). Arrivées : Amaury Taquet et Maxence Delval (Rongy), Jeffrey Delberghe (Templeuve), Sébastien Oliveira et Valentin Dubus (France), Anthony Clément et Julien Morel (Mouscron), Jonathan Leva (reprise). Départs : Yacine Hamlaoui (Union Warcoing), Geoffrey Coudou et Christophe Desmazières (arrêt), Florian Lemardelet (France), Jimmy Moerman (Escanaffles), Alexis Vandevelde (Templeuve), Joachim Choquet (Havinnes).

Hensies

Coach : Michel Derouck (1re saison). Arrivées : Clément Stevens et Rayan Ranocha (Wiers), Romain Secci et Jason Lhoir (affiliation), Selçuk Alageyik (Houdeng), Emre Imanoglu (Mons), Murat Cal (Pommeroeul), Gianni Gallo (Harchies), Thibaut Lhoir (Elouges), Tiziano Miceli et Florian Allongue (Francs Borains), Ugo Delepine (Wasmes). Départs : Kenny Destrain (Hyon), Cédric Beugnies (Mesvin), Maxime Roland (Pâturages), Ugo Jonas (Hyon?), Mathieu Urbain (Jemappes).

RUSHerseaux

Coach : Julien Deconinck (1re saison complète). Arrivées : Lorenzo Palmieri (Obigies), Maxime Marti (Ascq), Marc Ladam (Esplechin), Romain Ribeiro (Neuville en Ferrain), Ilyes Kouakoua (Saint-André, France), Lakhdar Trifi (Ere), Nicolas Leblond (Jespo Comines), Lilian Ballenghien et Necati Herek (libre). Départ : Nolan Lefebvre (Aalbeke).

JSIsières

Coach : Johan Devos (4e saison). Arrivées : Romain Sainthuile (Biévène), Clément Gravet, Ludovic Bronier et Benjamin Piéraert (Belœil), Joël Desonniaux (Meslin Grand Marais), Toumby Diatta et Jimmy Pot (Ellezelles), Bryan Paelinck (Pays Vert), Ive Nzolele (FC Tournai). Départs : Ory Masson (Chièvres), Benjamin Flament, Alexis Vanderrhoost et Brandon Rousseau (Ellezelles), Jonas Scarcez et Guillaume Delfairière (arrêt), Momo Démé et Laurent Germyns (?), Jonas Mercier (Markedal), Sam Leleux (Péruwelz).

ASMontkainoise

Entraineur : Fabrice Leleu (5esaison). Arrivées : Antonin Hennebo (Esplechin), Gaëtan Houssier (Ere), Quentin Disy (Escanaffles), Arnaud Boulanger (Wez Guignies), Evan Lionaise (Péruwelz B). Départ : Rémy Lefebvre (Obigies).

SC Néchin

Coach : Giovanni Huin (5esaison). Arrivées : Mathieu Berte, Dorian Carnoy, Rémi Keromest, Sullivan Agostino et Rachid Bara (Molenbaix), Gauthier Vandenberghe et Julien Denis (Dottignies), Aurélien Carlier (Dadizele), Amaury Boudrez (France). Départs : Arnaud Hempte et Édouard Lebrun (Escanaffles), Sam Cousin (Réserves), Steve Lecoustre (arrêt), Jordy Lerbier (France).

ASSAObigies

Coach : Fabien Delbeeke (3esaison). Arrivées : Arthur Platevoet (reprise), Pierrot Lambert (Escanaffles), Thomas Hovine (Wevelgem), Noah Rubrecht (Dottignies), Axel Rigaux (Béclers), Rémy Lefebvre (Montkainoise). Départs : Amaury Bruyneel (Anvaing), Kevin Rigaut (arrêt), Anthony Renard et Nicolas Hellin (Saint Jean), Lorenzo Palmieri (Herseaux).

RASPays Blanc B

Coach : Romain Delaby (1re saison). Arrivées : Erwin Dorchies (Béclers), Loïc Baudry et Aurélien Dumoulin (FC Tournai), Nicolas Cuzzucoli et Ryan Renard (Havinnes), Guillaume Michel (Rongy), Alexis Mollet (FC Brunehaut). Départs : Benoït Gramtine, Jérémy Meunier et Nicolas Renard (arrêt), Hadrien Morales (?)

RE Acren-Lessines B

Coach: Bryan Losterman (3esaison). Arrivées : Guillaume Biévez (Tubize), Lorenz Rivière (Pays Vert), Maxime Baleongandi (Ganshoren), Nathan Rizzo (Brakel), Walid Karbouche (Rebecq), Julien Gortz (Flobecq), Quentin Joly (Renaix), Giscard N’Kaji (Schaerbeek). Départs : Geoffrey Roelandts et Tommy Flament (Ellezelles), Adama Dia (Auderghem), Jérémy Harmegnies, Esteban Burgue et Joachim Bufkens (Biévène), Florian Decruyenaere (Pays Blanc), Alberto Danèse (Saint Ghislain Tertre Hautrage), Tony Lorthiois (Croix).

RSCTempleuve

Coach : Jean-Dominique Vessié (8esaison). Arrivées : Benjamin Van Cauter (Belœil B), Yann Ponset (Péruwelz B), Guillaume Clément (Esplechin), Lorenzo Croin et Jérémy Defromont (retour prêt Esplechin), Maxime Duleu (Union Warcoing), Tom Dellettre (Havinnes), Alexis Vandevelde (Estaimbourg), Frédéric Planque (US Wattrelos), Édouard Voiturier (Molenbaix), Valentin Mulnard (Ere). Léo Debeuf, Jérémy Zenner et Romain Hovinbe (promus de la P4). Départs : Mathias Catteau et Julien Philippe (arrêt), Jeffrey Delberghe (Estaimbourg), Tom Henneton (?), Melvin Seignez (Havinnes), Louis Tangle (Molenbaix).

US Tournai Warcoing

Coach : à désigner. Arrivées : Bassalia Sakanoko (Biévène), Corentin Pollet (Montkainboise), Baptiste Messali (Wiers), Maximilien Dewez (Saint Amand), Melvin Motte (Péruwelz), Yacine Hamlaoui (Estaimbourg), Anthony Pacco (Herseaux). Départs : Brian Karangwa (Ere), Logan Charlo (Pays Vert), Maxime Duleu (Templeuve), Eliott Hinnekens (Squadra Mouscron), Martin Huys (Aalbeke), Amar Meziani et Abou Fofana (Péruwelz).

RFCWiers

Coachs : Michaël Liétard et Christophe Ergo (2e saison). Arrivées : Alex Alhassane (reprise), Dylan Perremans, Moïse Sangwa Tshibambe et Théo Sainthuile (Biévène), Victor Ergo (Ere), Tom Piron, Rémy Vandewarttyne, Pierre Leroy et Thomas Depretz (Péruwelz), Kevin Colla (Harchies). Emmanuel Ladoh (P4). Départs : Clément Stevens (Hensies), Camille Audin (Bruxelles), Baptiste Messali (Union Warcoing).