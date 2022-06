Un véritable tour de force! " La recette magique? La persévérance avant tout. J’ai assisté à l’initiation donnée par la Fédération et cela nous a permis de glaner quatre inscriptions. " Ce qui a permis au club d’inscrire deux équipes cette saison: en prépupilles et en pupilles. " Nous ne nous contentons pas de cela , poursuit M. Dumortier. Johan Pasteur et moi nous rendons dans les écoles, nous organisons les cours de fronton en hiver et nous restons toujours à l’affût des possibilités. Les petits clubs comme le nôtre ne peuvent pas se permettre d’attendre que les parents les contactent. Il faut être proactif. " Malgré le relatif anonymat du club, dont l’équipe phare milite en Promotion, une troisième équipe est en cours de préparation pour la saison prochaine. " Nous avons les joueurs, mais pas encore l’entraîneur. Et l’un ne va pas sans l’autre. Johan et moi voulons trouver quelqu’un de compétent et de confiance. Pas question de laisser les enfants entre les mains de n’importe qui ."

Le plaisir avant tout

Outre la difficulté à trouver des bénévoles motivés, le formateur pointe aussi le caractère changeant des décisions prises par les différents comités. " Pour le Hainaut occidental, il a ainsi été décidé que les pupilles joueraient avec un type de balle jusqu’au 31/5, et de changer de modèle au 1/6. Ce ne sont pas des modifications si faciles à appliquer sur le terrain. Il faudrait que les dirigeants s’en rendent compte. "

D’autant plus que la valeur numéro un du club est de prendre du plaisir sur le terrain. " Nous ne formons pas les enfants pour les résultats , note Vincent Boite, secrétaire du club. Notre but est de faire en sorte que les enfants s’amusent et qu’ils progressent. Étant entouré par Tourpes et Thieulain, il est normal que nos meilleurs éléments nous quittent après les Minimes. "

Mais de départs, il n’est pas encore question du côté de la Placette. L’heure est même aux préparatifs. " Nous organisons un GP pour Pupilles ce samedi , poursuit Jean-Marie Dumortier. En plus de Vieux-Leuze, quatre équipes seront de la partie: Grimminge, Montroeul, Celles et Genappe. Les équipes seront sur le pont dès 9h30 et chacune d’entre elles jouera quatre rencontres de 40 minutes. La Place sera donc animée jusqu’en fin d’après-midi, ce qui nous réjouit. "