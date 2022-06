C’était trop facile pour la Kainoise Marie Maligo aux championnats AFP

Au plus les mois passent, au plus Marie Maligo semble intouchable une fois la porte d’un terrain de padel franchie. Elle l’a encore prouvé la semaine dernière lors des championnats francophones AFP, qui étaient organisés du côté de Vilvorde. En l’espace de quatre rencontres dans le tableau de Dames 500, la Kainoise et sa partenaire Mathilde Vanderhauwaert n’ont perdu que… trois jeux, et jamais plus d’un par match. Un 6-1 6-0 bien tassé est venu sanctionner la finale.