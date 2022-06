«Une chouette météo, des gens sympas»

Dix-sept tableaux ouverts du côté d’Ellezelles et quinze à Belœil, on a beaucoup joué toute la semaine dernière sur les courts des présidents Dekeyser et Dath, pour leur plus grand plaisir. « On a connu une belle fréquentation et ça fait plaisir, reconnaît l’Ellezellois Marcel. On a eu droit à des gens très sympas, fort disponibles, à de beaux matches, à des finales avec des Ellezellois. Une chouette ambiance qui confirme que le club connaît une belle évolution. On a aussi eu de la chance avec la météo, mais s’il avait fait plus mauvais, ça aurait été dur, dur, il faut bien l’admettre, car on avait des interclubs à gérer en plus. L’année prochaine, on sera plus à l’aise avec nos courts couverts. »