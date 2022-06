Templeuve renoue avec son public

Le président templeuvois voyait ironiquement le côté positif de ces fortes chaleurs. "Il faisait très chaud dans notre salle de Satta pas adaptée pour la canicule mais je me dis que cela a permis de très belles recettes à la buvette." Pas moins de 18 équipes ont pris part à ce tournoi habituellement organisé aux alentours de Noël. Le juste équilibre entre novices et passionnés de la première heure amenait de la diversité de profils parmi les participants. Ce sont des visages bien connus dans le monde de la balle orange qui se sont illustrés. La victoire est en effet revenue à la Dream Team, composée des pépites de l’ASTE Kain fraîchement promus en élite régionale, Émile Salmon, Jarno Lamborelle et Théo Agache. Karl Samnick, jeune espoir du club, venait compléter ce bel effectif. Théo Agache reconnaissait que cette petite cerise sur le gâteau de sa saison riche en réjouissances n’était pas pour lui déplaire. "Je n’ai pas souvent l’occasion de revenir jouer sur mes terres templeuvoises. On a bien profité de l’ambiance de ce tournoi familial. On a enclenché l’accélérateur sur les derniers matchs pour aller chercher la victoire finale."

Son coéquipier Émile Salmon, récent héros des play-off kainois à Profondeville, insistait sur la camaraderie de son équipe. "On était ensemble en U21 l’année passée. On était entre amis afin de prouver que les jeunes de Kain étaient une nouvelle fois en forme." La victoire finale semblait anecdotique par rapport au plaisir de se retrouver autour de la passion du basket.

Christophe Deman était heureux de cette édition estivale. "Reportée à la fin juin, elle a été à la hauteur du succès des précédentes. On souhaite faire perdurer ce traditionnel tournoi au fil des années. On a vu des joueurs de tous niveaux, ce qui est l’objectif de ce tournoi. On se retrouve déjà à Noël pour la prochaine édition!" D’ici là, le club templeuvois va aborder une nouvelle saison remplie de nouveaux défis avec un remaniement d’organisation du côté féminin ainsi que le lancement des équipes du pôle de formation de Tournai Wapiti chez les jeunes.

Le concours de shoots a vu deux frères exceller. La compétition a été gagnée par Florent Bauts, 20 ans, actif au BBC Tournai. Son dauphin ne fut autre que son frère cadet de 14 ans, Kyllian. Fierté non dissimulée dans le chef du papa Gaëtan, secrétaire de Templeuve. "J’ai passé du temps à aider à la mise en place du tournoi et voir mes deux fils se suivre à ce classement fait plaisir." Actif dans l’équipe C du club, Gaëtan se plie en quatre pour assurer le rôle d’homme à tout faire tout en suivant l’évolution de ses fils sur les parquets tournaisiens.