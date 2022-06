Les sœurs Tuyttens au Marathon du Mont-Blanc

Le Jogging du Floc et du Souvenir, septième épreuve « challenge » de l’ACRHO, en sera ce vendredi à sa 35e édition. Le départ est à 19 h 30 pour un parcours sur routes campagnardes et chemins forestiers, de 11 km. Attention : suite à des travaux, le départ et l’arrivée sont modifiés, ainsi que le lieu de l’inscription qui se déroulera, dès 18 h, en la salle du Cercle Chez Nous, 4, rue Général Piron. Les vestiaires des hommes et dames sont situés à l’école Notre-Dame Auxiliatrice ; un fléchage sera installé ! Départ et arrivée à la rue Mullier, face au numéro 36. Épongeage et ravitaillements ; celui de l’arrivée se situera dans le jardin de la salle Chez nous où se fera la remise des prix. Les infos : Bernard Dogot au 0496/10.74.62 ou Paul Voiturier au 0477/84.06.93.