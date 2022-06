Les Mafflous ont reconduit leur titre leuzois

C’était une belle fête du basket samedi à Leuze où le BBC local a été récompensé par la présence d’une centaine de joueurs, unanimes pour saluer la qualité de l’organisation. Benjamin Sinot et son équipe voient chaque année leur événement félicité par les équipes de Wapi et même du Borinage puisque les clubs de Mons-Hainaut et de Frameries étaient de la partie. Cheville ouvrière de l’événement, Jean-Sébastien Dewattines saluait la qualité du plateau: "Pour la seconde fois d’affilée, on a atteint notre quota maximum de 24 équipes. La raison du succès du tournoi, c’est sans doute cette formule qui permet à chaque équipe de jouer un bon nombre de parties avec des phases de groupes dans un premier temps, puis trois tableaux de huit équipes pour que tout le monde reste concerné jusqu’à la fin. Si on salue la présence d’une équipe de Renaix, un club avec qui nous avons quelques affinités, on regrette la participation d’une seule équipe féminine."