Le jour J pour Logan Vanhuys

Alors qu’il aurait aussi aimé s’aligner sur le 5 kilomètres disputé ce lundi et remporté par l’Allemand Wellbrock mais sur lequel il a fait l’impasse sur les conseils de la fédération belge, le Hurlu a eu tout le loisir de se concentrer sur une distance qu’il aime. Présent dans la capitale hongroise depuis jeudi dernier, Logan Vanhuys a pu récupérer de son voyage et repérer les lieux où se déroulera la compétition. Un lac où avait déjà été organisé le championnat d’Europe l’an passé. Il s’y était alors classé à la seizième place, à quelque 48 secondes de Paltrinieri, vainqueur italien, après plus d’une heure et 51 minutes de nage.