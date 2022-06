François tout Laho à Belœil et quasiment aussi bien à Ellezelles

Ellezelles, c’est aussi le choix du cœur! "Avant de rejoindre Froyennes, c’était mon club durant sept années. Ça compte! Et puis, j’avoue que je vais céder à la proposition faite par les Ellezellois: je les rejoindrai la saison prochaine en interclubs, en nationale vétérans. J’aurais déjà pu le faire cette année mais le RTC Tournaisien vit sa centième année d’existence, a préparé toute une série de festivités pour l’occasion et, en tant qu’ancien président, je voulais être de la partie. Ça me paraissait important mais aussi respectueux après y avoir passé onze ans!"

Le retour à Ellezelles se fera en tous les cas aisément, semble-t-il! " Le dynamisme mis par le comité et son président Marcel Dekeyser fait plaisir à voir, explique François. Et ce qui me plaît aussi, c’est qu’il y a des ambitions purement tennistiques. Comme moi, Ellezelles n’a absolument rien contre le padel, qui ceci dit en passant fait malgré tout de l’ombre au tennis, on le voit à l’Argayon à Nivelles par exemple, mais s’attache à rester exclusivement tennis. Ça correspond à ce que je recherche alors qu’à Froyennes, un projet padel est en cours. Un projet que je ne partage pas totalement pour être franc." Puis, il y a le si beau Pays des Collines... "Une superbe région. Voir que des courts couverts se construisent là-bas, c’est top! Je connais très bien la famille Dekeyser; Marcel et son fils Guillaume font beaucoup; et quand je vois l’engouement au club, la récompense est juste."

Une gagnée, une perdue

Là où le comité récolte aussi les fruits de son bel investissement, c’est à Belœil où François était donc également en finale. "C’est un club où on se sent bien. Le tournoi a été super bien organisé… La famille Dath, Baptiste, Caro et les autres, fait de l’excellent boulot. Chacun y reste conciliant. Ainsi, sachant que j’avais aussi ma finale à Ellezelles, ils ont accepté de décaler celle de leur tournoi au matin. Belœil est typiquement le genre de club que j’aime: 100% tennis, pas une structure trop importante, une attention portée aux terrains, un esprit convivial, des dirigeants passionnés. C’est là où j’aime jouer au tennis."

Pour l’anecdote, ou pas, François Laho a gagné une de ses finales, à Belœil contre Nicolas Petrenko, et a perdu l’autre, à Ellezelles face à Michaël Vandervecken. "Après 2h40 de match! Je prends le premier set, j’aurais dû conclure en deux matches, mais Michaël a bien joué jusqu’au bout, alors que je me sentais un peu émoussé sur la fin, confie celui qui accumule les apparitions ces derniers temps. Je suis épargné par les blessures, donc j’y vais! J’ai fait Sirault; ici, je joue le double d’Antoing. Mi-juillet, j’irai aux championnats vétérans à Uccle. Si l’envie et la forme sont là, autant en profiter, non?"