En nombre et en forme…

Des adultes donc mais aussi des jeunes sur les courts de Froyennes, puisque la présidente Anne-Marie Platieau et son comité se plaisent à organiser des tournois adressés aux catégories d’âge. « Ne fût-ce pour notre école des jeunes, c’est important de le faire ! » Leur plus belle récompense est de voir des membres du club y participer en grand nombre et, encore mieux, de pouvoir s’y mettre en évidence. En 15 ans, Noah Colin, Robin Jaspar, Grégoire Moulin et Hugo Abele sont devenus champions du Hainaut récemment et au tournoi de leur club, ils ont aussi brillé. Si Grégoire a été sorti en quarts de finale, Noah, qui a éliminé Robin au stade des demies, a retrouvé Hugo en finale pour un sacré duel gagné en trois sets : 6-3 4-6 6-4. Quant à la participation générale, elle était bonne grâce aux clubs voisins, Kain, le Vautour et Mouscron entre autres, dont les affiliés se sont volontiers inscrits, mais aussi grâce à des clubs plus lointains, comme Havré, Mons, Chapelle et même le club de Justine Henin basé à Ottignies, la toute jeune Angie Vilain étant venue dicter sa loi chez les 9 ans. Preuve que Froyennes est bien connu hors Hainaut ! L.D.