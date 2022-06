Coupe de Belgique: Un Pays Vert – Real Acren au 3e tour?

Au premier tour, on aura déjà le droit à quelques jolis affrontements entre Hennuyers. Le Pays Vert défiera la P1 de Soignies au premier tour. On inverse les divisions pour la rencontre suivante entre la D3 de Braine et la P1 de Belœil.

Tounai se produira à domicile face à Deerlijk Sport (P2 flandrienne). Rencontre à domicile également pour les Étoilés Ere face à Diskmuide (P1 flandrienne).

Enfin, Anvaing aura le droit à un très court déplacement. Il ira effectivement chez le voisin renaisien afin d’affronter le Vlaamse Ardenen (P1), le SK Renaix nouvelle mouture, au stade Orphale Crucke

Acren à la maison

Le 7 août, Acren ouvrira sa compétition à la maison. Ce sera face au vainqueur du duel entre le RFC Malmundaria ou une ancienne connaissance, Givry, qui vient de quitter la D2 ACFF.

On rentre alors dans le monde de l’illusoire car seule la réalité du terrain primera. Mais en cas d’accession au 2etour, voilà ce que cela pourrait donner.

Anvaing se déplacerait pour affronter soit Berlare, soit Zingem. Pour Ere, encore à la maison, ce serait soit Stekene, soit Zele. Le Pays Vert se déplacerait à Gand. Beloeil se farcirait un long voyage jusqu’à Meux. Enfin, Tournai défierait le vainqueur de Diest – Retie.

Enfin, on rentre totalement dans l’imaginaire car il faudrait que nos clubs passent un voire deux tours. Mais on aimerait vraiment que cela arrive car on pourrait avoir le droit à un alléchant Pays Vert – Real Acren-Lessines le 14 août au stade des Géants. Pour Anvaing, il y aurait trois possibilités: Oudenaerde, Tamines ou Molignées. On passe à quatre pour les autres. Pour Tournai (au Luc Varenne), ce serait Wevelgem, Zonnebeke, Overijse ou Schaerbeek. Pour Ere (à domicile), ce serait Linden, Eppegem, La Calamine ou Aubel. Enfin, pour Belœil (en déplacement), les potentiels adversaires sont Sprimont, Louwel, Mariakeerke ou Opuurs.

On ne sait pas vous. Mais nous, on a déjà hâte d’y être! Autant de semaines sans foot, c’est bien trop long!