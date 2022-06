Camille Laus a sauvé l’honneur régional

Sur la piste de Gentbrugge, nos athlètes régionaux ont donné le maximum ce dernier week-end lors des championnats de Belgique mais la concurrence était de taille et surtout en forme. Et on pense notamment à celle qui faisait face à Camille Laus sur le 400 féminin. Désignée favorite en capitaine du relais des Cheetahs qu’elle est, notre Tournaisienne aura dû se contenter de la troisième marche du podium à l’issue de la finale. Pourtant, le samedi, en qualifications, elle avait été la plus rapide en remportant la première série en 53.20, mettant Naomi Van Den Broeck et Héléna Ponette, victorieuses des autres séries, à plus d’une seconde. Mais en finale, ces dernières ont sorti une formidable course, Naomi s’imposant en 51.73 et Héléna finissant deuxième en 51.93, trois centièmes devant Camille Laus.