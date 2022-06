Benjamin a retrouvé le style Decant

Tristounet, le spectacle ne l’a pas été tout au long du tournoi d’un RTC Tournaisien qui se réjouissait d’avoir allégrement dépassé les 200 inscriptions. Un bon cru, malgré la "concurrence" d’Ellezelles et de Belœil, qui atteste d’un vif regain d’intérêt dans notre région pour les tournois après une année 2021 faite de trop de hauts et de bas en termes de fréquentation.

Fort logiquement, le RTC était bien représenté dans chaque catégorie avec un certain succès, notamment chez les messieurs 35 ans où les quatre tableaux ouverts sont revenus à des joueurs locaux au terme, bien souvent, de finale 100% froyennoise. Yacine Guemat, en prenant le dessus sur Pieter Bennecer, Emmanuel Potier en battant Axel De Bruycker, Damien Bissey en dominant Bernard Stroot, et aussi Aurélien Van Damme se sont parfaitement illustrés.

Benjamin Decant était, lui, à deux doigts de le faire mais sa quête de victoires en M2 s’est arrêtée devant l’ultime marche à gravir, la faute à un Bernard-Victor Iove du Vautour appliqué, concentré et ainsi vainqueur 7-6 6-3. Sans nul doute l’un des joueurs en vue du moment qui n’hésite pas à monter en M1 sur des tournois étoilés comme le Vautour et les Peupliers. "Sur ce match, il était un peu trop fort, reconnaît sportivement Benjamin. J’avais vu qu’il jouait beaucoup en messieurs 1 depuis le début de saison, ce qui atteste de sa volonté à monter de classement. Je n’ai pas su être aussi régulier ces derniers temps, je n’ai pas énormément joué en raison de mon travail d’indépendant en menuiserie avec mon père. Suite à la fatigue, l’envie de tennis est parfois moins présente mais là, cette finale à Froyennes m’a redonné le goût et le plaisir."

«On reprend vite goût»

Cela s’explique aussi par un jeu retrouvé. "Par le passé, j’ai trop souvent voulu copier la façon de jouer de joueurs que j’aimais voir évoluer. Mais ça ne me réussissait pas! J’ai décidé de revenir à ce que je sais faire: frapper fort tout en tentant des choses. Un jeu qui est à risques, pas toujours payant, comme dimanche face à Bernard-Victor qui me renvoyait dans le terrain tout ce que je lui envoyais."

À 25 ans, Benjamin voit plus le tennis comme un défouloir désormais même si l’envie de progresser reste présente. "Je suis dans un tennis de pur loisir, au sein d’un club du RTC où je me plais vraiment car c’est très familial, confie l’ex-joueur des Peupliers et du Vautour. Mais on reprend aussi vite goût à tout ce qui est tournoi. Je me suis inscrit à celui du Pays Blanc en M2 et celui du RTC Ath en M1; celui-là, pour voir. J’avais fait celui d’Havré en février. J’avais été éliminé trop vite. Ça jouait sur moquette, ce qui ne me convient pas car je suis un terrien."