Une édition qui en appelle déjà d’autres

Un spectacle à couper le souffle et un public qui avait répondu présent : les organisateurs étaient aux anges ce dimanche ! « La semaine n’aurait pas pu mieux se dérouler, sourit Dominique Seynhaeve, l’homme fort du TUM. Dès le tableau de pré-qualification, le niveau de jeu était exceptionnel et ça n’a fait qu’aller crescendo. Les fans de tennis de la région ne s’y sont pas trompés et je suis très content de voir qu’ils se sont déplacés en masse tout au long de la semaine. Quel plaisir de voir que la petite balle jaune peut encore mobiliser les foules. » Fort de ce succès, « Domi » compte rééditer l’expérience. « Dès l’an prochain, et aux mêmes dates. Mais avant, on organisera notre traditionnel tournoi de septembre avec, là aussi, une catégorie étoilée mais cette fois réservée aux plus de 35 ans. » Le rendez-vous est pris !