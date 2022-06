Tixhon décroche les étoiles à Mouscron

Et comme très souvent quand il s’agit de tennis à Mouscron, Jacques Gley a répondu présent. Déjà vainqueur du trois étoiles organisé par le TUM en avril, le Français du TC Mouscron voisin se voyait opposer au jeune David Tixhon en finale. Celui-ci, Montois affilié au Vautour, n’avait pas volé sa place en finale, ayant éliminé deux séries A en chemin, dont la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Julien Dubail, 24e joueur belge.

Gley bousculé par la puissance de Tixhon

Plus expérimenté mais aussi mieux classé, Jacques partait avec la faveur des pronostics. Mais c’était sans compter un David en feu. Ainsi, le Vallois d’adoption démarrait en trombe chaque set, breakant dès les premiers jeux. Son service et sa puissance faisaient le reste et lui permettaient de s’imposer 6-3 6-4. "Quelle superbe semaine, se réjouissait-il quelques secondes après avoir converti sa balle de match. J’étais aussi en lice dans un trois étoiles à Bruxelles, mais j’ai vite décidé de privilégier ce tournoi mouscronnois. Et j’ai bien fait. Ce succès constitue une excellente opération pour mon classement. C’est bien parti pour que je monte série A, même si j’avais dit la même chose il y a quelques saisons avant de connaître une déception assez inexplicable à la publication des classements."

Au vu du niveau de jeu proposé ce dimanche, le Graal ne devrait pas lui échapper, cette fois. "C’est vrai que je respire la confiance, après avoir connu un petit creux. Je me sens bien et je m’appuie sur mes points forts que sont mon service et le coup droit… C’est le plan de jeu que j’élabore avant chaque match, mais je savais aussi que Jacques Gley est un très beau joueur. Finalement, ça a suffi, et mon service m’a bien aidé aux moments importants. Tout bon avant les prochains tournois sur le circuit belge et, peut-être, quelques incursions sur le circuit international. Mais je verrai cela dans quelques jours. Entre ce tournoi, les interclubs au Luxembourg, et mes examens de BAC 2 ingénieur de gestion que je viens à peine de finir, tout s’est bousculé ces dernières semaines…"

«Deux finales en deux semaines: bon bilan!»

De l’autre côté du filet, Jacques Gley se montrait bien évidemment déçu, mais aussi réaliste. "C’est difficile de gagner de tels matches quand on ne met pas toutes les chances de son côté. Avant la finale, je suis allé jouer un interclubs à Charleroi avec le TC Mouscron. Un simple, un double, plus la route aller-retour avant une telle finale, ce n’est pas l’idéal. Je me donne à fond pour mon club, au détriment de ma personne. C’est une bonne leçon. J’ai un peu manqué de jus lors de cette rencontre décisive et je n’ai pas su relancer comme je l’aurais voulu."

Déjà battu en finale du trois étoiles organisé une semaine plus tôt par le Vautour, Gley ne baisse pas les bras. Ce n’est pas dans son tempérament… "Deux finales en deux semaines, ça reste un bon bilan, mais j’ai un goût de trop peu… J’espère me rattraper cette semaine: je participe à un trois étoiles et à un quatre. Si je peux en gagner un, ça effacerait mes dernières relatives déceptions." Jacques a tout pour y arriver car à 42ans, il est comme le bon vin, ne cessant de se bonifier. Tixhon, deux fois plus jeune, a de son côté signé une des plus belles victoires de sa carrière. Et sûrement pas la dernière.