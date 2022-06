Les Valloises d’Angélique au septième ciel

Un premier titre en 2005, avant six autres: fou!

Fêter un sacre, ça, Angélique et ses partenaires savent faire. "Anne-Eugénie Ollevier, Anne-Valérie Berrier et moi sommes championnes de Belgique pour la septième fois ensemble. Notre premier titre remonte à il y a 17 ans, et le dernier datait déjà de 2016. Je commençais à trouver le temps long!"

Les trois copines ont cette année été épaulées dans leur quête par deux joueuses françaises, Christine Bouscasse et Isabelle Liagre. Cette dernière n’était pas la moins heureuse de la bande ce dimanche soir. "L’ambiance dans les clubs belges n’a rien à voir avec celle que l’on retrouve en France, explique la B + 4/6. J’ai adoré ce que j’ai vécu cette saison et compte bien revivre pareille expérience avec ce groupe en 2023… si on veut bien de moi. Je suis arrivée à Vaulx par l’entremise d’Anne-Eugénie Ollevier, avec laquelle je m’entraîne en France. Et je la remercie de m’avoir fait découvrir le tennis de votre pays."

Voilà de si bons moments vécus qu’elles en seraient presque déçues que la saison d’interclubs soit terminée. "Surtout que l’on a commencé les interclubs avec peu voire aucun entraînement dans les jambes pour certaines d’entre nous, reprend la capitaine Paluzzano. Et là, au fil des semaines, nous jouons de mieux en mieux."

Le "We are the champions" de Queen a pu résonner à la Plaine de Trondeloire ce dimanche soir, comme souvent quand les Valloises sont dans les parages… Avant une huitième fois en 2023?