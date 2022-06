Estudiantes: Eynatten pour lancer la saison à domicile

Le calendrier des championnats de handball a été dévoilé par la fédération. En N1, l’équipe fanion de l’Estudiantes Tournai sait qu’elle entamera la nouvelle saison à domicile le 3 septembre face à Eynatten-Raeren. Suivront un match à Sasja, la réception de Courtrai, les déplacements successifs à Houthalen et Hubo, ainsi que la venue de Kraainem. Pause le 15 octobre pour connaître la suite du premier tour le 22 du même mois avec la réception de Merksem, puis les rencontres du côté de Gand et d’Izegem. Fin des rencontres aller, au cours desquels l’Estu aura joué cinq fois à l’extérieur, le 5 novembre. Les retours seront donc plus nombreux lors d’un deuxième tour qui s’étalera du 12 novembre au 4 février, avec la trêve de cinq semaines de fin décembre jusqu’à mi-janvier. À noter que Tournai aura l’avantage de jouer ses deux derniers matches de la phase classique à la maison, contre Gand et le HC Izegem de Robin Mathijs et de son nouveau joueur, Mathéo Devos, ex-Estu. À noter pour conclure que les Tournaisiens feront leur entrée en lice en Coupe de Belgique, la semaine du 5 octobre ; ce sera en seizièmes de finale, à Herstal ou à Montegnée. L.D.