Emmanuel Lejeune sur la route de Victor Vico

Vendredi soir, on a enregistré 494 inscriptions à Popuelles, dont 99 nouveaux. Et parmi eux, sept Flamands, six Français, un citoyen de Popuelles, cinq de la proche région et… une Italienne! 493 concurrents ont été classés à l’issue des 10 km… Manque à l’appel le dossard 2464. Au nombre de 104, les dames représentaient 21,09% de la participation. La pluie s’est invitée – le chapiteau s’est soudain rempli – mais elle aura eu la bonne idée de cesser de tomber quelques minutes avant le départ… Certains coureurs nous ont dit que l’humidité qui remontait du tarmac était lourde. Mais tout s’est bien passé. Et le plus fort a gagné!