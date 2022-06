Thieulain et Émilien en vedettes du jour

«Allez Ogy!»

Car la seconde vedette du jour n’était pas l’une des équipes demi-finalistes mais bien Émilien, maillot d’Ogy sur le dos, qui déplaçait les chasses avec entrain et vigueur. Un gamin dont les "Allez Ogy" répétés transperçaient toute la foule. Soutien de petite taille mais de très grande qualité, qui se mêlait bien volontiers à ses idoles à chaque jeu remporté.

Lors de leur demi-finale face à Thieulain, les Ogyciens en ont remporté six, des jeux... Six occasions d’exulter pour Émilien! Six gains qui ont poussé Thieulain dans ses retranchements et surtout à ne pas se rater à 6-6. Mais Tanguy Metayer, désigné meilleur joueur du tournoi, et Nicolas Becq, élu meilleur livreur, ne se loupaient pas, faisant parler leur classe naturelle, privant ainsi leurs hôtes d’une finale à domicile malgré un Émilien qui a amusé la galerie jusqu’au bout: "Allez les gars, quinze par quinze, on peut le faire!"

Pions dans le bon ordre

Mais ça ne l’a donc pas fait pour Ogy, pourtant devant à 4-2 puis encore à 5-4, qui se consolait avec le trophée de meilleur cordier pour Aurélien Bracke. Ça ne l’a pas fait non plus pour Tourpes qui, en ouverture d’après-midi, a repris la route bredouille, sans finale et même sans le moindre jeu: un sévère revers 7-0 face à Maubeuge!

La logique était ainsi respectée, les Français rejoignant Thieulain en finale. Rencontre ultime dont le verdict ne se discutait pas tant les Canaris de Geert Vandervelden maîtrisaient leur sujet. Un coach qui remettait son équipe-type et ses pions dans le bon ordre après avoir fait jouer Damien Famelart à la place de Donatien Delbecq face à Ogy, tout en permutant Nicolas Becq et Corentin Wattier, le premier occupant le petit-milieu et le second prestant en foncier.

Un début de règne?

Si Timmy Joos et ses équipiers s’accrochaient jusqu’à 2-2, ils devaient ensuite lâcher prise pour voir Thieulain, troisième vedette de la journée, doubler la mise, remportant Ogy pour la deuxième fois. Après 2021, voilà 2022! Est-ce le début du règne des Jaunes sur les tournois? Sur les six organisés la saison passée, ils s’en étaient adjugé quatre. Sur les huit de cette saison, Thieulain sera de toutes les luttes, comme Ogy d’ailleurs. Combien de victoires viendront garnir le palmarès de la société leuzoise? Il y en a déjà une. Sûr que le Wolfpack ne s’arrêtera pas là!